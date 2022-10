Personalie Art Basel: Marc Spiegler überraschend zurückgetreten

Basel In einer Pressemitteilung teilt das Unternehmen am Freitag den Abgang von Vorstandsmitglied und Art Basel Global Director Marc Spiegler mit. Der Journalist war 2007 zur Art Basel gestoßen und 2012 zum Global Director Art Basel aufgestiegen. Spieglers Nachfolger wird zum 7. November Noah Horowitz, der schon von 2015 bis 2021 Director Americas der Art Basel war und damit formell Leiter der Art Basel Miami Beach.

Bereits im Sommer war der vom Walker Art Center in Minneapolis kommende Vincenzo de Bellis zum weltweit zuständigen Direktor für alle Messevents in Basel, Paris, Hongkong und Miami Beach ernannt worden. Die Rolle war seinerzeit neu als Schnittstelle zwischen Vorstand Spiegler und dem operativen Bereich der Messen eingezogen worden.

Spiegler war innerhalb des Art Basel-Konglomerats mit einer bemerkenswerten Machtfülle ausgestattet. Als mit Horowitz ein weiterer Direktor (neben Magnus Renfrew und später Adeline Ooi für Hongkong) für Amerika eingestellt worden war, hatte Spiegler das Kräfteverhältnis in einem Interview mit dem Handelsblatt ganz klar definiert: „Ich führe sie weiterhin in meiner Rolle als globaler Direktor, nicht als 'Primus inter Pares'.“

Mit Spieglers Abgang wird auch der Vorstand der MCH Group von drei auf zwei Mitgleiter verkleinert; CEO bleibt Florian Faber, CFO Michael Hüsler. Spiegler solle noch die Art Basel Miami Beach Anfang Dezember begleiten und anschließend dem Unternehmer für ein halbes Jahr beratend zur Seite stehen.

Vor gut einem Jahr war Horowitz zu Sotheby's gewechselt, wo er für die Einführung des Primärmarktsegments „Artist's Choice“ verantwortlich war, mit dem das Auktionshaus eine Plattform für den Erstverkauf von Kunstwerken geschaffen hat. Begonnen hat seine Karriere vor gut 20 Jahren mit dem Buch „Art of the Deal“. Danach war er Direktor der glücklosen Online-Messe „VIP Art Fair“, von 2012 bis 2015 leitete er die Armory Show in New York.

Horowitz werde primär weiterhin vom Art Basel-Büro in New York aus arbeiten, teilte ein Sprecher der MCH Group dem Handelsblatt mit. Damit könnte sich der Schwerpunkt der Art Basel von der Schweiz in Richtung USA verschieben. Während Spiegler als dominante Führungspersönlichkeit gilt, ist Horowitz für seinen eher jovialen Umgang bekannt.

