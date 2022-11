Privatsammlung Das neue Museum der Familie Rubell: Revitalisierung mit afro-amerikanischer Kunst

Washington Leise schwingt Marvin Gayes berühmte Soul-Ballade „What’s Going On“ durch die Museumsräume. Er singt aus dem Blickwinkel eines Vietnam-Heimkehrers von Hass, Drogenmissbrauch, Armut und Ungerechtigkeit im Land. „Die von ihm geschilderten Probleme sind auch heute noch aktuell“, das steht für Mera Rubell fest. Ein passender Titel für die Premiere ihres soeben in der amerikanischen Hauptstadt, nach über zehnjähriger Planung, eröffneten Museums.

Niemandem, der mit der Kunstszene vertraut ist, muss man die allgegenwärtigen Rubells – Mera (79), Ehemann Don (82) und Sohn Jason (53) – vorstellen. Die Übersammler zeitgenössischer Kunst haben sich auch längst als Marktmacher etabliert.

Bisher waren die Erwerbungen der Rubells in Miami zu bewundern, wo sie 1993 eines der ersten privaten Museen Amerikas eröffneten. Stützpunkt des viel kleineren Ablegers „Rubell Museum DC“ ist ein für um 22 Millionen Dollar von Grund auf renoviertes ehemaliges Schulgebäude im südwestlichen Quadranten der Stadt.

Der aus dem Jahr 1906 stammende Bau war einer der wenigen historischen Bauten, die in der radikalen urbanen Erneuerung der 1950er- und 60er-Jahre nicht zerstört wurden. Aber er wurde seit 1982 anderweitig genutzt, zuletzt als Obdachlosenasyl, und verfiel.

Hier, in dem traditionell von Schwarzen bewohnten Viertel im Südwesten der Stadt, hatte auch der junge Marvin Gaye die Schulbank gedrückt. „Aus dir wird mal was“, soll sein Lehrer ihm gesagt haben, daran erinnerte Mera bei der Presseeröffnung.

Für die Rubells hat Gayes Album „What’s going on?“ auch einen sehr persönlichen Bezug. Es spielte stundenlang, als Keith Haring seine zwanzigteilige Serie „Against All Odds“ zeichnete, die jetzt im Zentrum der Ausstellung steht. Sie trägt eine lange Widmung an Steve Rubell, Dons Bruder und Mitgründer der legendären New Yorker Diskothek Studio 54. Wenige Monate zuvor war er, im Juli 1989 im Alter von 45 Jahren an AIDS verstorben.

Das über drei Meter breite Gemälde gelangte 2009 in die Sammlung. (Foto: Rubell Museum DC) Kehinde Wiley „Sleep“

„Rubell Museum DC“ liefert in der ersten Schau mit über 190 Werken von 51 Künstlern eine überzeugende Visitenkarte ab. Bis auf wenige Ausnahmen wie den Brasilianer Paulo Nazareth, den chinesischen Konzeptkünstler Huang Yong Ping oder die Schweizer Malerin Miriam Cahn spielen afro-amerikanische Künstler, die auf aktuelle soziale und politische Fragen antworten, die Hauptrolle.

An den roh belassenen Wänden sind begehrte Jungstars wie Christina Quarles, February James und Vaughn Spann zu finden; hier und da unterfüttert von wichtigen Pionieren, wie etwa Barkley L. Hendricks. Viele Labels geben stolz das Jahr der Erwerbung an; die Rubells sind bekannt für das Aufspüren junger Talente, die sie früh und in Tiefe kaufen.

Der prominente Konzeptkünstler Hank Willis Thomas (46) ist gleich mit über 80 Werken der eindringlichen Fotoserie „Unbranded: Reflections in Black by Corporate America (2006–8)“ vertreten. Sie entblößt nach der digitalen Entfernung von Logos und Texten Stereotype in den auf Schwarze Konsumenten zielenden Werbefotos aus 40 Jahren.

Unter die heißesten Stars reiht sich auch die Bildhauerin Kennedy Yanko (34) ein. Sie wurde im vergangenen Jahr von der Familie für das begehrte „Artist-in-Residence“-Programm ausgewählt, das regelmäßig Künstlerkarrieren beschleunigt.

Die New Yorker Malerin Juanita McNeely ist mit 86 Jahren die älteste gezeigte Künstlerin und zugleich die jüngste Erwerbung. Ihre expressive Formensprache aus den 1960er- und 70er-Jahren erforscht kompromisslos eigene traumatische Erfahrungen wie etwa Krankheit oder Abtreibung. Sie erinnert stark an Max Beckmann. McNeely’s Werke wurden erst im September auf der New Yorker Messe „Independent 20th Century“ gekauft, die sich zum ersten Mal unterbewerteten und vergessenen Künstlern widmete.

Die 20-teilige Serie „Against All Odds“ steht im Zentrum der Ausstellung im neuen Rubell Museum DC (Ausschnitt). (Foto: Rubell Museum DC) Keith Haring

Wie bereits in Miami soll auch das „Rubell Museum DC“ ausschließlich mit der eigenen, immer noch wachsenden Sammlung bespielt werden. Sie umfasst nach 58 Jahren fast besessenen Erwerbens mittlerweile 7400 Werke von 1000 Künstlern.

In der Hauptstadt könne man jedoch ganz andere Themen ansprechen. „Hier wird deine Stimme ernst genommen“, verspricht Mera Rubell den Künstlern. Der Kongress der Vereinigten Staaten liege schließlich nur eine knappe Meile entfernt.

Ausstellungen werden hier voraussichtlich ein Jahr lang zu sehen sein. Aber die Familie behält sich auch die Flexibilität vor, Teile auszuwechseln. Da hilft es, dass jedem Künstler ein eigener Raum zugeteilt wurde. „Wir tasten uns da erst einmal vor, es ist Neuland“, erklärt Jason Rubell.

Hat Washington auf diesen Neuzugang gewartet? Auch die großen Schatzkammern an der National Mall besitzen mittlerweile neueste Kunst. Beispiele liefern die National Gallery of Art oder das Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, dessen Programm von der 2014 aus New York angeworbenen Direktorin Melissa Chiu einer überzeugenden Aktualisierung unterzogen wurde.

Kaywin Feldman, Direktorin der National Gallery of Art, sieht das Potential: „Sie können eher etwas riskieren und sind auch ein bisschen flexibler als wir staatlichen Institutionen“, sagte sie gegenüber der New York Times.

„Wo immer Kunst auftaucht, verändert sie die Gegend“

Die aus New York stammenden Rubells zogen in den frühen 1990ern nach Miami und widmeten sich dort vor allem ihrem Immobilien- und Hotelgeschäft. Die Standorte ihres privaten Museums, zunächst in Miamis sozialem Brennpunkt Wynwood, dann ab 2019 im weiter westlich gelegenen aufstrebenden Stadtteil Allapattah, erfuhren in der Folge eine enorme Wertsteigerung. Das könnte sich auch in Washington wiederholen. Hier erwarben die Rubells bereits 2002, direkt gegenüber dem heutigen „Rubell Museum DC“, das Capitol Skyline Hotel.

In dem Bau des bekannten Architekten Morris Lapidus von 1962 fand von 2014 bis 2015 die kleine Messe „(e)merge art fair“ statt, die die reiche, kreative Landschaft in DC weltweit sichtbar machen sollte. Seit Ausbruch der Pandemie ist das Hotel geschlossen. Es soll renoviert werden.

Aber es zeichnet sich schon eine Revitalisierung durch neue Apartmentgebäude ab. „Ob wir es mögen oder nicht, wo immer Kunst auftaucht, verändert sie die Gegend. Und wir haben davon profitiert“, fasste es Mera Rubell 2019 einmal in einem Interview mit Artnet News zusammen.

