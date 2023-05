Rafaël Rozendaal Ein digitales Werk aus nur 0,3 Kilobytes

Rafaël Rozendaal braucht kein Atelier und keinen LKW, um seine Werke ins Museum zu transportieren. Die Daten für seine Ausstellung im Museum Folkwang in Essen kommen insgesamt auf gerade einmal 400 Kilobytes.

Das Herz der Einzelausstellung im Museum Folkwang in Essen ist die Installation „81 Horizons“. (Foto: PH.GJ.vanROOIJ) Rafaël Rozendaal

Essen Das Herz der ersten Einzelausstellung des Künstlers Rafaël Rozendaal in einem europäischen Museum ist die Installation „81 Horizons“. Schauplatz ist das Museum Folkwang in Essen. Auf Stelen montierte Screens zeigen 17 Farben in 81 verschiedenen Kombinationen in der Anordnung eines schmalen Streifens unten und eines breiteren oben. In dem 1000 Quadratmeter großen Raum scheinen die 81 Monitore beim Flanieren zu tanzen und zu schweben.

Jeweils nur 0,3 KB Datenmenge reichen, um diese assoziationsreichen Farbdialoge zu realisieren. Die Variationen der Farbstreifen erinnern an den Topos des Horizonts, an niederländische Landschaftsmalerei, aber auch an monochrome Farbfeld-Bilder der Moderne. Eine stille, bemerkenswerte unaufgeregte Installation.