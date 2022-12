Schweizer Kunst Winterauktionen in Zürich: Nicht jeder Wiederverkauf ist ein gutes Geschäft

Mit zwei Zuschlägen über der Schwelle von einer Million Franken beendet das Züricher Auktionshaus Koller die Saison. Versteigert wurde insbesondere Schweizer Kunst.

Der Hammer für das Jugendstil und Symbolismus verbindende Gemälde fiel schon bei 750.000 Franken. (Foto: Koller) Cuno Amiet „Die Wahrheit“

Zürich Seine weit gefächerte Offerte der Winterauktionen verteilte das Auktionshaus Koller in Zürich auf sieben Kataloge und zehn – bei Redaktionsschluss noch andauernde – Onlineversteigerungen. Über den vorläufigen Gesamtumsatz möchte sich Cyrill Koller, Auktionator und Chef des Familienunternehmens, anders als 2021, nicht äußern. Auch die Gesamttaxe mochte der führende Schweizer Versteigerer nicht mitteilen.

Eine echte Überraschung war die Nachfrage nach dem abstrakten Bild „Dominante Rouge (Le Rouge Emporte)“ von Frantisek Kupka. 1913/14 in Paris gemalt, stellt es eines der frühesten ungegenständlichen Gemälde dar. Nichts als vibrierende Linien auf rotem Grund — das damalige Publikum empörte sich, das heutige war begeistert.

Mit einem Bruttopreis etwas über 2 Millionen Schweizer Franken konnte das Querformat des tschechischen, in Paris lebenden Avantgardisten seine obere Taxe glatt vervierfachen. Das so reduzierte wie radikale Bild wurde „von einem internationalen Sammler in Europa“ erworben, heißt es auf Handelsblatt-Nachfrage.