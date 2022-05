Sotheby's Nachlassauktion Hinterlassenschaften von Karl Lagerfeld ziehen jede Mengen Neukunden an

Bei Nachlassversteigerungen von Prominenten schnellen die Preise stets hoch. So auch für Kleidung, Skizzen und Accessoires der legendären Stilikone Karl Lagerfeld.

Düsseldorf Karl Lagerfeld (1933—2019) war nicht nur ein deutscher Modeschöpfer, der der französischen Luxusmarke Chanel zu neuem Glanz verholfen hat. Der Mann trug einen gepuderten Zopf wie ein Rokokofürst und war selbst eine Stilikone. Seine Markenzeichen ließen ihn alterslos erscheinen, weil sie geschickt Falten verdeckten: der hohe Vatermörderkragen, die dunkle Sonnenbrille und Autofahrerhandschuhe ohne Fingerspitzen.

Solcherlei und viele andere Erinnerungsstücke konnten Fans am Mittwoch und Donnerstag in Köln ersteigern. Sotheby’s hatte vom Nachlassverwalter den Auftrag bekommen, die Hinterlassenschaft des so belesenen wie stilbewussten Designers zu vermarkten.

Fünf Paar von den aus zartem Leder gefertigten Handschuhen ließen sich in Köln zum Fünffachen der oberen Taxe bei 2520 Euro absetzen. Teuer? Eher nicht. In Paris waren zuvor zehn Paar Handschuhe für 20.160 Euro versteigert worden.