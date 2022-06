Zeitgenössische Kunst Entdeckermesse „Liste“ in Basel: Ausverkaufte Stände am ersten Tag

Die Satellitenmesse „Liste“ erprobt ein demokratisches Standkonzept und punktet mit der räumlichen Nähe zur Muttermesse „Art Basel“. Das gefällt den Sammlern.

Still aus dem Livestream „A Road Movie Is Impossible in Hong Kong“ von 2021, zu finden auf dem Stand von Felix Gaudlitz aus Wien. (Foto: Galerie Felix Gaudlitz) Tiffany Sia

Basel Vor der Pandemie war die „Liste Art Fair“, die junge Messe in Basel, in ihrem labyrinthartigen Standort in der Warteck Brauerei in Basel oftmals von einer etwas chaotischen Energie geprägt. Halb drinnen, halb draußen, mit vielen Treppen war sie ein Ort, an dem man viel suchen musste, um alle neue Kunst zu finden.

Wer diese Energie im neuen Standort in den Hallen der Basler Messe direkt hinter der „Art Unlimited“, sucht, wird enttäuscht sein. In einem konzentrischen Kreis angeordnet, präsentieren sich 82 Galerien aus 37 Ländern in leider viel zu klein geratenen Ständen im Standardformat einer Messe: drei weiße Wände, beschienen von Neonröhren, oft mit kleinformatigen Objekten bespielt.