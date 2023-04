Guide Michelin 2023 Mehr deutsche Restaurants mit Michelin-Stern als je zuvor

Seit Jahren verteilen die Tester des französischen Gourmet-Führers immer mehr ihrer begehrten Michelin-Sterne in Deutschland. Viele Restaurants kämpfen dennoch.

Die Tester des französischen Restaurantführers finden immer mehr Topadressen in Deutschland. (Foto: Adobe Stock) Guide Michelin

Düsseldorf Ob in Frasdorf im Alpenvorland oder im flachen Münster – überall in Deutschland bekommen immer mehr Restaurants einen oder mehrere Sterne vom Guide Michelin verliehen. 334 Betriebe sind es in der aktuellen Ausgabe, die nun erschienen ist. Selbst die Restaurants, denen Sterne gestrichen wurden, ändern nichts an der positiven Bilanz der deutschen Spitzengastronomie. Diese Zahl ist Rekord.

„Unsere Michelin-Inspektorinnen und -Inspektoren sind vom Engagement, vom Mut und von der Flexibilität der Gastronominnen und Gastronomen begeistert. Sie haben so mancher Krise getrotzt, immer mit dem Ehrgeiz, ihren Gästen ein unverändert hohes Niveau zu bieten“, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide Michelin.

Die Branche hat dennoch mit einigen Problemen zu kämpfen. Weniger Öffnungstage, kaum noch Mittagsangebote und oft ein einziges Menü mit vegetarischer Alternative – statt einer umfangreichen Speisekarte mit Auswahl.

Auszeichnung mit Michelin-Stern: Personalmangel und Energiekosten setzen Restaurants zu

Der Personalmangel und hohe Energiekosten setzen dem Premiumsegment auch weiterhin zu, das für die begehrten Sterne ständig Höchstleistungen bieten muss – der nächste Gast könnte schließlich ein Tester sein.

Prominentes Beispiel ist das Kölner Restaurant von Vincent und Liliane Moissonnier, das nach 36 erfolgreichen Jahren – ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen – Ende Juni den Betrieb in dieser Form schließt. „Ich kann nicht mehr“, sagte Moissonnier dem Kölner Stadtanzeiger. Nach einer Pause im Juli soll es im August mit einem neuen Konzept weitergehen.

Die Sterne-Restaurants in Deutschland Drei Sterne Im Guide Michelin 2023 wurden folgende Restaurants mit drei Sternen ausgezeichnet: – Berlin: Rutz – Baiersbronn: Restaurant Bareiss – Baiersbronn: Schwarzwaldstube – Rottach-Egern: Restaurant Überfahrt Christian Jürgens – Hamburg: The Table Kevin Fehling – München: Jan NEU – Wolfsburg: Aqua – Dreis: Waldhotel Sonnora – Piesport: Schanz – Perl: Victor's Fine Dining by Christian Bau Zwei Sterne Diese Restaurants erhielten 2023 im Guide Michelin zwei Sterne (sortiert alphabetisch nach Bundesländern): Berlin

– Berlin - CODA Dessert Dining – Berlin - FACIL – Berlin - Horváth – Berlin- Lorenz Adlon Esszimmer

– Berlin - Tim Raue Baden-Württemberg – Donaueschingen - Ösch Noir – Karlsruhe - sein NEU – Konstanz - Ophelia – Mannheim - OPUS V – Bad Peterstal-Griesbach - Le Pavillon – Rust - ammolite - The Lighthouse Restaurant – Schluchsee - Mühle NEU – Stuttgart - Speisemeisterei – Sulzburg - Hirschen – Zweiflingen - Le Cerf Bayern – Augsburg - August – Grassau- Es:senz – Krün - Luce d'Oro – München Alois - Dallmayr Fine Dining NEU – München - Atelier – München - EssZimmer – München - Tantris – München - Tohru in der Schreiberei – Neunburg vorm Wald - Obendorfers Eisvogel – Nürnberg - Essigbrätlein – Nürnberg - Etz – Rottach-Egern - Dichter NEU – Wirsberg - Alexander Herrmann by Tobias Bätz Hessen – Frankfurt am Main- Gustav – Frankfurt am Main - Lafleur Hamburg – Hamburg - bianc – Hamburg - 100/200 Kitchen – Hamburg - Haerlin – Hamburg - Lakeside Niedersachsen – Hannover - Jante – Hannover - Votum NEU NRW – Bergisch-Gladbach - Vendôme – Köln - Le Moissonnier (schließt am 30.6.) – Köln - Ox & Klee – Münster - Coeur D'Artichaut NEU Rheinland-Pfalz – Andernach - Purs – Bad Neuenahr-Ahrweiler - Steinheuers Restaurant Zur Alten Post – Deidesheim - L.A. Jordan NEU Schleswig-Holstein – Glücksburg - Meierei Dirk Luther – Sylt/Rantum - Söl'ring Hof – Wangels - Courtier Saarland – Saarbrücken - Esplanade – Saarbrücken - GästeHaus Klaus Erfort – Saarlouis - Louis Restaurant Sachsen – Leipzig - Falco Ein Stern Alle Restaurants, denen 2023 im Guide Michelin 1 Stern verliehen wurde, finden Sie >> hier im PDF zum Download. Neu verliehene Sterne 2023 Drei Sterne – München - Jan Zwei Sterne – Karlsruhe - sein – Schluchsee - Mühle – München - Alois - Dallmayr Fine Dining – Rottach-Egern - Gourmetrestaurant Dichter – Hamburg - Lakeside – Hannover - Votum – Münster (Westfalen) - Coeur D'Artichaut – Deidesheim - L.A. Jordan Ein Stern Berlin – Berlin - Bonvivant, The NOname Baden-Württemberg – Donaueschingen - die Burg – Eggenstein-Leopoldshafen - Das garbo im Löwen – Freiburg im Breisgau - Colombi Restaurant, Eichhalde, Wolfshöhle – Schwendi - Esszimmer im Oberschwäbischen Hof – Stuttgart - Hegel Eins – Weingarten - MARKOS Bayern – Bischofswiesen - Solo Du – Frasdorf - Gourmet Restaurant im Karner – München - Brothers, mural farmhouse – Nürnberg - Tisane – Prien am Chiemsee - Wachter Foodbar – Weißenbrunn - Gasthof Alex Hessen – Frankfurt am Main - bidlabu – Marburg - MARBURGER Esszimmer Hamburg – Hamburg - haebel – Niedersachsen – Osnabrück - IKO NRW – Düsseldorf - Pink Pepper – Essen - Kettner's Kamota – Köln - Sahila – Münster - BOK Brust oder Keule, Spitzner Rheinland-Pfalz – Koblenz - Verbene – Maßweiler - Borst – Trier - Bagatelle – Wachenheim an der Weinstraße - Intense Sachsen – Leipzig - Kuultivo Thüringen – Blankenhain - Masters Gestrichene Sterne Berlin – einsunternull

– Frühsammers Restaurant

– Kin Dee Baden-Württemberg – Fellbach - Goldberg

– Herrenberg - nova

– Mannheim - Le Corange Bayern – Aschau im Chiemgau - Restaurant Heinz Winkler

– München - Schwarzreiter

– München - TIAN

– Rötz - Gregor's Fine Dining

– Würzburg - Reisers am Stein Hessen – Frankfurt am Main - Français – Hamburg - Petit Amour Niedersachsen – Aerzen - Gourmet Restaurant im Schlosshotel Münchhausen Nordrhein-Westfalen – Münster (Westfalen) - ferment – Dorsten - Rosin – Dortmund - luma – Düsseldorf - Berens am Kai – Düsseldorf - Setzkasten – Köln - Maître im Landhaus Kuckuck Rheinland-Pfalz – Andernach - YOSO – Heidesheim am Rhein - Gourmetrestaurant Dirk Maus – Koblenz - Da Vinci – Neupotz - Zur Krone – Wachenheim an der Weinstraße - THE IZAKAYA Schleswig-Holstein – Kiel - Ahlmanns – Timmendorfer Strand - Balthazar Saarland – Wallerfangen - Landwerk

Es kann aber auch besser gelingen, wie das einzige Restaurant belegt, das in diesem Jahr in den illustren Kreis der Betriebe mit drei Sternen aufgenommen wurde: das Jan in München von Jan Hartwig. Der Küchenchef hatte zwar an seiner vorigen Wirkungsstätte im Restaurant Atelier des Hotels Bayerischer Hof bereits diese Auszeichnung erhalten, sich aber mit seinem eigenen Betrieb in München erst im Oktober 2022 selbstständig gemacht.

>> Lesen Sie hier: Die komplette Liste der Sterne-Restaurants

Auch Hartwig hat begrenzte Öffnungszeiten, was vor allem die Mitarbeitenden entlastet. Am Wochenende ist geschlossen, dienstagabends öffnet er wieder für Gäste.

Michelin-Sterne-Köche für Betriebskindergarten

Das Ehepaar Sarah Henke und Christian Eckhardt geht ebenfalls neue Wege. Henke hatte im Yoso in Andernach einst mit ihrer asiatisch inspirierten Küche einen Michelin-Stern, ihr Mann Eckhart im Purs, ebenfalls in Andernach, wurde mit zwei Sternen ausgezeichnet. Nun gaben die jungen Eltern bekannt, wo sie als Nächstes tätig werden, nachdem sie 2022 ihre Posten aufgaben.

Sie eröffnen in Boppard-Buchholz ein Restaurant, das zum Logististik-Softwareunternehmen EPG gehört. Für die beiden Köche dürfte das eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie bedeuten. Auch Teil des Konzepts: Henke und Eckhardt bereiten die Mahlzeiten für den Betriebskindergarten am EPG-Hauptsitz bei Koblenz zu.

34 Restaurants dürfen sich erstmals über den „Macron“ genannten Stern freuen, darunter legere Betriebe wie das The Noname oder das Bonvivant in Berlin, das Haebel in Hamburg, aber auch alteingesessene wie das Restaurant des Hotels Colombi in Freiburg.

Michelin Stern abgegeben: Viele Restaurants haben geschlossen

Wie jedes Jahr wurden auch wieder Restaurants abgewertet. Auch an dieser Liste lässt sich ablesen, dass es seltener sinkende Qualität ist als in der Regel wirtschaftliche Unterscheidungen. Das Yoso, in dem Sarah Henke einen Stern erkochte, verliert seinen – ist aber auch derzeit geschlossen. Ein anderes Beispiel ist das Landwerk in Wallerfangen, wo es den Betreibern nicht gelang, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Spektakuläre Aberkennungen, wie jüngst in Frankreich, gibt es nicht. Prominentes Opfer einer Abstufung dürfte der aus dem Fernsehen bekannte Koch Frank Rosin sein. Wurde sein gleichnamiges Restaurant in Dorsten 2022 noch mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, ist es jetzt noch einer.

Erstpublikation: 04.04.2023, 18:30 Uhr.