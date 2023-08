 Hotel Deimann: Luxus auf Sauerländisch

Im Hotel Deimann wohnen Inhaber und Gäste unter einem Dach. Das 1890 eröffnete Haus überrascht unseren Autor nicht nur mit dem Fitnessraum an der frischen Luft.

Der ehemalige Gutshof ist bereits in vierter Generation in Familienhand. (Foto: Günter Standl) Perle im Sauerland

Schmallenberg Da reise ich in der Welt umher, sehe Resorts, Hotels und Luxusanlagen. Und trotzdem rutscht mir eine echte Perle wie das Romantikhotel Deimann einfach so durch. Klar, das Sauerland liegt so gut wie nie auf meinem Weg, aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich es endlich geschafft habe, dieses herzliche, familiengeführte Hotel doch zu erleben. Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt – beides war sehr positiv in dem ehemaligen sauerländischen Gutshof.

Ich komme erst am späten Abend gegen 21 Uhr im Hotel an und werde dennoch vom Eigentümer höchstselbst empfangen. Danach verabschiedet sich Herr Deimann in sein Zuhause. Fairerweise sei hier angemerkt, dass das Hotel sein Zuhause ist. Der Heimweg ist also kurz.