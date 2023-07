Jürgens Weinlese Brasilien ist der neue Star unter den Schaumweinherstellern

Düsseldorf Kennen Sie brasilianische Weine? Vermutlich nicht, schließlich gibt es davon nur wenige in Deutschland zu kaufen. Dabei lohnt es sich, einige zu probieren.

In dem südamerikanischen Land werden keineswegs die typischen Neue-Welt-Weine mit einer fruchtbetonten, körper- und alkoholreichen Stilistik angebaut. Brasilien hat mit seiner Fokussierung auf Schaumweine, gepaart mit einem großflächigen Weintourismus, ein Alleinstellungsmerkmal.

Hinzu kommt: Mit neuen Anbaumethoden im subtropischen Klima produziert das Land bereits Weine mit ungewöhnlich hoher Qualität in einer Region, in der es schwierig ist, komplexere Weine herzustellen. Das hat das Potenzial, die Weinwelt zu verändern.

Dabei ist die Größe der Weinanbaufläche in dem fünftgrößten Land der Erde vergleichsweise nicht sehr groß. Die ist mit rund 80.000 Hektar noch nicht einmal so groß wie in Deutschland mit 100.000 Hektar. Exakt kann man die Fläche nicht beziffern, weil dort auch viele Trauben für Rebsäfte angebaut werden.

Doch der Markt wächst dynamisch. Laut der internationalen Beratungsfirma Wine Intelligence hat sich die Zahl der Weintrinker von 2010 bis 2021 mehr als verdoppelt. Mehr als jeder dritte Brasilianer trinkt jeden Monat Wein, durchschnittlich sind es mittlerweile 2,6 Liter pro Person jährlich. In Deutschland liegt der Weinkonsum bei rund 20 Litern pro Person.

Im Zentrum des brasilianischen Weinanbaus im Süden des Landes dominieren viele Hügel mit bis zu 600 Meter Höhe. Weinbau in Südbrasilien

Die Exportzahlen gehen deutlich nach oben und liegen mit einer Summe von 8,2 Milliarden Dollar klar über den 277 Millionen, die deutsche Weine ebenfalls im Jahr 2020 exportiert haben.

Für Rodrigo Lanari, beim Beratungsunternehmen Wine Intelligence zuständig für Brasilien, steht fest: „Seit einigen Jahren investieren professionelle und innovative Weinunternehmen in qualitativ hochwertige Produkte und setzen die neuesten Technologien ein, einschließlich erstklassiger E-Commerce-Aktivitäten.“ Für den Weinkenner und -journalisten Jens Priewe steht fest: „Die junge Weinnation Brasilien weist ein respektables Niveau auf.“

280.000 Flaschen Wein täglich

Die Spanne der mehr als 1100 Weingüter in Brasilien ist riesig. Auf der einen Seite steht sinnbildlich die Tenuta Foppa & Ambrosi, bei der der 26-jährige Brasilianer Lucas Foppa nur Trauben kauft und nicht anbaut; gleichzeitig aber bereits international agiert und kalifornischen Wein produziert. Anstatt Rebflächen zu kaufen, will er lieber weltweit agieren.

Foppa hat vor einigen Jahren mit 600 Flaschen angefangen, mittlerweile produziert er eine kleine fünfstellige Zahl an Weinflaschen. Alle wichtigen Utensilien für die Produktion hat er ausgelagert, sich von Freunden geliehen oder gemietet.

Der 26-jährige Brasilianer Lucas Foppa will keine Rebflächen kaufen und lieber weltweit Weine herstellen und verkaufen. Tenuta Foppa & Ambrosi

Nur eine Küche mit Essensraum ist im Weingut vorhanden, um Sommeliers einzuladen. Das Resultat: Foppa-&-Ambrosi-Weine werden in brasilianischen Hotelketten ausgeschenkt. Das nennt sich Fokus aufs Business.

Auf der anderen Seite steht der Weinkonzern Aurora, der täglich 280.000 Flaschen auf sieben Produktionslinien abfüllt – und damit mehr als viele deutsche Weingüter im gesamten Jahr. Aurora strebt für 2025 einen Umsatz von einer Milliarde Real an, umgerechnet mehr als 180 Millionen Euro.

Gute Schaumweinqualitäten im Zentrum des Weinbaus

Das Zentrum des brasilianischen Weinanbaus ist das Vale dos Vinhedos, „das Weintal“ in der Serra Gaucha. Diese liegt im südlichsten Bundesstaat Rio Grande, das Weinzentrum ist Bento Gonçalves. Diese brasilianische Region ist am weitesten vom Äquator entfernt. Die Weinlese findet in der Regel zwischen Januar und März auf der südlichen Hemisphäre statt.

Dort ließen sich vor über 100 Jahren italienische Einwanderer nieder und begannen mit dem Weinbau. Anfangs wurden italienische Rebsorten wie Barbara und Trebbino angebaut, die mittlerweile aber durch die französischen Sorten Merlot, Cabernet Sauvignon sowie Chardonnay und Pinot Noir ersetzt wurden. Die beiden letztgenannten sind auch die Hauptsorten in der Champagne.

In dem brasilianischen Weintal herrscht mediterranes Klima, die Region hat aufgrund ihrer vielen Hügel mit bis zu 600 Meter Höhe über dem Meeresspiegel Ähnlichkeit mit der Toskana. Sanfte Hügel, sattes Grün, viel Wald, die Weinberge, meist von mächtigen Pinien umrahmt.

Anstelle eines Ortseingangsschilds steht eine riesige Holzkonstruktion, die ein Weinfass symbolisiert, vor dem Eingang zur Stadt. Weinhauptstadt Bento Gonçalves

Doch während in Norditalien Rotwein im Fokus steht, dreht sich in der brasilianischen Region vieles um Schaumwein, der dort auf verschiedene Art und Weise hergestellt wird. Zum einen mit einer zweiten Gärung in der Flasche, die Art, mit der Champagner hergestellt wird. Zum anderen die Méthode Charmat (Tankgärverfahren), die zweite Gärung in einem Drucktank, wie sie bei der Prosecco-Herstellung üblich ist. Mauricio Roloff, Weiterbildungsdirektor der brasilianischen Sommelier-Vereinigung, berichtet auch davon, dass Weingüter auch Schaumweine verkaufen, die länger als üblich im Drucktank bleiben, sogenanntes Long Charmat.

Die Qualität der Schaumweine ist überraschend hoch. Viele Weingüter haben sich darauf spezialisiert. So ist das Casa Valduga eines der technisch bestausgestatteten Weingüter von Serra Gaúcha. Von den 230 Hektar Reben wird die Hälfte für die Schaumweinproduktion genommen. Auch das Weingut Salton ist auf hochwertige Schaumweine spezialisiert, mit knapp 15 Millionen Flaschen jährlich eine der drei größten Kellereien Brasiliens.

Und der Chilene Mario Geisse gründete 1979 ein neues Weingut und konzentriert sich zusammen mit seinem Sohn Daniel auf die Produktion von Pinot Noir und Chardonnay und produziert hochwertigen Schaumwein nach der Champagner-Methode.

Das Potenzial dieser Region haben auch große internationale Weinkonzerne entdeckt. So gründete beispielsweise bereits 1973 der Champagner-Hersteller Moët et Chandon, der zum börsennotierten Konzern LVMH gehört, in dieser Region das Weingut Chandon Brazil und stellt dort hochwertige Schaumweine her.

Goldmedaille für Winterwein aus subtropischem Klima

Weiter nördlich vom Weintal im südlichsten Bundesstaat Rio Grande hat Brasilien eines der spannendsten Weinprojekte weltweit etabliert. Das hat das Potenzial, die Weinwelt zu verändern, weil dort in einem subtropischen Klima exzellente Weine hergestellt werden, sogenannte Winterweine. „Brasilien bietet an, dieses Wissen mit der Weinwelt zu teilen“, meint Mauricio Roloff nicht ohne Stolz.

Entlang der Küstenregion Brasiliens existieren drei völlig verschiedene Wein-Herstellungsarten. Die verschiedenen Anbauregionen im Überblick

Worum geht es? In einem subtropischen Klima werden üblicherweise Trauben mit eher geringer Qualität geerntet. Denn südlich des Äquators wird im Januar geerntet, bei solch einem Klima herrschen dann hohe Temperaturen und gleichzeitig prasselt die höchste Niederschlagsmenge des gesamten Jahres auf die Reben nieder.

Doch mit neuen Rebschnitten im Januar und August wird der Zyklus der Rebe verändert, die Weinernte erfolgt erst im Juni. Dadurch haben die Reben laut Roloff eine längere Reifezeit, weniger Beeinträchtigung durch Regen, bessere Sonneneinstrahlung und höhere Temperaturunterschiede, was für komplexere Weine sorgt.

Angebaut werden in dieser Region als weiße Reben vor allem Sauvignon Blanc, weil diese Sorte hohe Temperaturunterschiede gut verkraftet. Denn die Region westlich von Sao Paulo liegt auf einer Höhe von 600 bis 1200 Metern. Bei Rot dominiert Syrah. Auch diese Rebsorte verträgt Hitze gut.

Eine komplette Sammlung an Winterweinen, die im subtropischen Klima hergestellt wurden, wird im Weingut Vinicola Goes verkauft. Vinicola Goes

Die 27 Winzer dort legen ein rasantes Tempo bei der Steigerung der Qualität hin. 2001 entstand das erste Weingut, im Juni 2003 erfolgte die erste Lese mit der neuen Rebschnitttechnik. Bereits 2016 wurde der Syrah Vista do Chá 2012 vom Weingut Gaspari bei den World Wine Awards des angesehenen britischen Fachmagazins Decanter mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Dort entstehen komplexe Syrah-Weine. Aber auch der Sauvignon Blanc 2020 vom Weingut Uva beispielsweise zeigt eine ungewöhnliche Cremigkeit mit einer guten Länge..

Tropenweine nahe am Äquator

Eine der ungewöhnlichsten Weinregionen der Welt liegt im nördlichen Teil von Brasilien, im Vale de San Francisco. Am 8. Breitengrad wurden seit etwa 2003 rund 10.000 Hektar mit Weinreben bepflanzt. Es ist das äquatornächste Weinbaugebiet der Welt.

Das Kuriose: Die Winzer regeln die Jahreszeiten über den Zufluss von Wasser, weil sich das heiße Klima in der Äquatornähe kaum verändert und sich normalerweise nicht zum Traubenanbau eignet. Doch mithilfe der Wasserregelung gibt es Anbauflächen mit vier unterschiedlichen Jahreszeiten. Es kann also ständig geerntet werden. Rund 200 Rebsorten gibt es dort, die Tropen-Weine sind aber eher schlicht. Es wird vor allem die Muskatel-Traube für süße Schaumweine angebaut.

