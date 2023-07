 „Poly“: Stürme stoppen Luft- und Bahnverkehr in Niederlanden – Orkanwarnung für Hamburg

Amsterdam, Hamburg Schwere Stürme haben am Mittwoch den Flug- und Bahnverkehr in den Niederlanden stark beeinträchtigt. Am Flughafen Schiphol in Amsterdam, einem der wichtigsten Drehkreuze in Europa, wurden rund 300 Flüge gestrichen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP.

Der Bahnbetreiber NS stellte den gesamten Zugverkehr im Norden der Niederlande ein. Der Wetterdienst gab für große Teile des Landes die höchste Warnstufe aus.

Erwartet werden Windgeschwindigkeiten von 100 bis 120 Kilometern pro Stunde, es wurde vor umstürzenden Bäumen und herumfliegenden Gegenständen gewarnt. Die Verkehrsbehörden warnten auch vor Fahrten auf den Autobahnen, dort wurden bereits umgewehte Lastwagen und auf die Fahrspuren gestürzte Bäume gemeldet. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben.

Auch Deutschland bereitet sich auf das Sturmtief „Poly“ vor. Der Deutsche Wetterdienst ruft dazu auf, am Mittwoch auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern. Die Unwetterwarnung gilt ab 11 Uhr am Vormittag bis voraussichtlich 20 Uhr am Abend.

In Niedersachsen kommt es aufgrund der möglicher Unwetter zu Unterrichtsausfällen. In Delmenhorst ist von 10 Uhr an der Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt, wie ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale bestätigte. In der Stadt Oldenburg soll es ebenfalls von 10 Uhr an keinen Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen geben, die sich in der Trägerschaft der Stadt befinden.

In Hamburg wurden wegen der Sturm- und Orkanwarnungen die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf ab 12 Uhr geschlossen. Trauerfeiern sind nach Angaben der Friedhofsverwaltung alle abgesagt.

Das Tief bringt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf viel Regen und Sturmböen nach Deutschland. Das Regengebiet zieht demnach von Westen nach Osten und Südosten. Auch kräftige Gewitter mit Starkregen sind möglich, wie der DWD am Dienstag in Offenbach mitteilte. Dazu kommt zunehmender Wind, im Osten und den nördlichen Mittelgebirgen muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Auch Orkanböen sind möglich.

Wetterdienst warnt vor Orkanböen

„Der Schwerpunkt der Windentwicklung deutet sich für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins an“, teilte der DWD mit. Dort bestehe ab dem späten Mittwochvormittag bis zum Abend die Gefahr von orkanartigen Böen oder Orkanböen.

Der DWD mahnte, im Norden und Nordwesten seien Behinderungen auf Straßen und Schienen durch umstürzende Bäume oder abbrechende Äste wahrscheinlich. Dies gelte auch angesichts der gebietsweise erheblichen Schädigung der Bäume durch die Trockenheit, erklärte DWD-Meteorologin Sabine Krüger. Die Höchsttemperaturen liegen der Vorhersage zufolge an diesem Mittwoch bei 18 bis 22 Grad im Norden und Westen, sonst bei 22 bis 26 Grad.

Der Donnerstag wird wechselnd bewölkt, südlich der Donau gibt es noch einzelne Gewitter, wie der DWD mitteilte. Ansonsten beruhigt sich das Wetter. Mit höchstens 20 bis 28 Grad wird es wärmer. Für den Freitag sagen die Meteorologen Quellwolken und Schauer im Südosten vorher, ansonsten bleibe es sonnig und trocken bei Maximaltemperaturen von 25 bis 30 Grad.

Mehr: Versicherer unter Druck – Naturkatastrophen werden stärker und häufiger