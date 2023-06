Raffles Europejski Eine Zeitreise ins Herz Warschaus

Polens Hauptstadt glänzt als „European Best Destination 2023“. So präsentiert sich auch das Raffles – ein Haus der ersten Liga der Grandhotellerie. Rath checkt ein.

Im gesamten Raffles-Gebäude findet sich eine exzellente Auswahl von mehr als 500 zeitgenössischen Werken – ausschließlich von polnischen Künstlerinnen und Künstlern. (Foto: Raffles Europejski) Kunstvoller Blick in die Lobby

Mal ehrlich: Haben Sie Warschau als ein nächstes Must-do-Reiseziel auf Ihrer Bucket-List? Falls nicht, sollte sich das dringend ändern. Denn neben der Stadt an sich, die durch viele Facetten glänzt und dafür ganz aktuell als „European Best Destination 2023“ ausgezeichnet wurde, ist glanzvoll auch eine Reise in das Hotel Raffles Europejski. Es war eine (Zeit-)Reise zu einer Destination, die mich mit prunkvollen Impulsen überrascht hat.

Mehr als 160 Jahre ist die erste Blütezeit des Raffles in Warschau bereits her. Klingt eigentlich ein wenig danach, als erzählte ich Ihnen von einem längst in Vergessenheit geratenen Hotel. Doch weit gefehlt, denn hier wurde Geschichte auf ganz wunderbare Weise „wiederbelebt“.