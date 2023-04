Das Berliner Telegraphenamt und das Do&Co München überzeugen – und sind ein Weckruf an die etablierte Fünf-Sterne-Stadthotellerie.

Neue Hotels wie das Telegraphenamt in Berlin und das Do&Co in München zeigen den alteingesessenen Sternehotels, wie Luxus heute geschrieben wird. (Foto: Florian Groehn) Foyer des Telegraphenamts

Ein Hotel von einem Gastronomen in einem denkmalgeschützten Telegraphenamt und ein Hotel mit Fußball-Hintergrund. Ein Bruch der Traditionen, der im Münchner Do&Co und im Berliner Telegraphenamt richtig Spaß macht. Die beiden äußerst modernen Häuser lassen die etablierten, selbst ernannten Grandhotels in Berlin und München ziemlich alt aussehen. Warum das so ist, habe ich mir vor Ort angesehen und gleich ein paar Insidertipps für die moderne Hotellerie aufgespürt.

Beginnen wir mit meinem Besuch in Berlin, im Hotel Telegraphenamt. Das denkmalgeschützte Gebäude im Stadtteil Mitte, direkt am Monbijoupark, war einst tatsächlich das Telegraphenamt. Von 1910 bis 1916 wurde das Haus erbaut. Über ein rund 400 Kilometer langes, unterirdisches Rohrpostnetz verschickte man von hier Nachrichten durch die Stadt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen