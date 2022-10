Rath checkt ein: Das Morgen in Vitznau Roboter-Kellner und eine Lobby ohne Rezeption: Dieses Schweizer Luxus-Hotel verspricht die Zukunft

Am Vierwaldstättersee in der Schweiz hat das weltweit erste Hotel eröffnet, das für das Gasterlebnis Erkenntnisse der neurowissenschaftlichen Forschung verwendet.

Die Idee zum Neuro-Campus-Hotel hatte der Unternehmer und Investor Peter Pühringer. (Foto: Das Morgen) Das neueste Projekt am Vierwaldstättersee

Vitznau Ich fahre am Ostufer des Vierwaldstättersees entlang. Der See glitzert, als ich den Hafen an der Seepromenade passiere. Bestimmt 100 Jachten liegen hier und schaukeln sanft im Wind. Vitznau hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr gemacht und mutet mit seinen Zedern, Zypressen und der üppigen Blumenpracht mediterran an. Bekannt gemacht haben den Ferienort am Fuß der Rigi auch das renommierteste Hotel am Platz, das Parkhotel Vitznau (mit dem vielleicht weltbesten Weinkeller), und der Vitznauerhof mit seinem idyllischen Park am See.