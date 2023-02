 Rath checkt ein: Großer Überraschungseffekt im Dorint Hotel in Berlin

Berlin ist noch immer eine der günstigsten europäischen Hauptstädte. Das gilt auch für die Fünf-Sterne-Hotellerie – und besonders für das Dorint am Kurfürstendamm.

Der eindrucksvolle Bau des Berliner Architekten Jan Kleihues steht mitten im Herzen des Westens der Stadt. (Foto: soenne.com) Markante Fassade

Berlin In vielen Großstädten habe ich das Gefühl, dass die Fünf-Sterne-Hotels kaum noch bezahlbar sind. In Berlin ist das anders. Die Hauptstadt ist nach wie vor Deutschlands günstigste Hotelstadt. Dabei stehen hier so namhafte Flaggschiffe wie etwa das Ritz Carlton, das Rocco Forte oder neuerdings das Telegrafenamt Hotel.

Alles exzellente Hotels, die verhältnismäßig günstig sind. Das wohl beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat im Bereich der gehobenen Hotellerie in Berlin das Dorint am Kurfürstendamm. Gerade mal 151 Euro pro Nacht habe ich bezahlt. Und dafür einiges geboten bekommen.

