Premium Rath checkt ein Hier schlief schon Sissi – was Baur au Lac in Zürich so erfolgreich macht Zwischen Alpen und Zürichsee treffen sich im Baur au Lac seit mehr als 175 Jahren hochkarätige Gäste. Zu Recht, wie unser Kolumnist meint. Carsten K. Rath 19.02.2023 - 10:33 Uhr Zur einen Seite blickt man auf die Alpen, zur anderen auf den Zürichsee. (Foto: Baur au Lac) Privilegierte Lage Zürich Zu einer Seite der Blick auf die Alpen, zur anderen auf den Zürichsee. Privilegierter könnte die Lage des Traditionshauses Baur au Lac nicht sein. Gelegen hinter der Bahnhofstraße in Zürich, in der das Geld, die Reichen und die Schönen zu Hause sind. Die Straße, deren Bau vom Gründervater des Grandhotels gefördert wurde. Aber zu diesem später mehr. Der Portier übergibt das Gepäck an den Pagen. Als ich eintrete, werde ich mit Namen begrüßt. Diese Information hatte es vor mir durch die massive Drehtür geschafft. Der Empfang ist überaus herzlich, und alles scheint bis ins kleinste Detail durchdacht – so macht Ankommen Spaß.