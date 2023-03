 Rath checkt ein: Hotel Post in Lech am Arlberg – ein großes Wohnzimmer

Das Hotel Post Lech am Arlberg liegt im gleichnamigen österreichischen Skigebiet. Unser Kolumnist findet eine echte und dabei bodenständig traditionelle Institution vor.

Das alpine Haus gab es schon lange bevor der Tourismus in Lech Einzug hielt. (Foto: Post Lech) Markante Fassade

Lech Wer schon einmal dort war, weiß, dass Lech am Arlberg mit seiner besonderen Lage und der atemberaubenden Landschaft überzeugt. Als gediegener, landestypischer Ort ist Lech vor allem für die geeignet, die sich nach dem „authentischen Österreich“ – abseits der Promi-Hotspots wie Ischgl oder Kitzbühel – sehnen.

Mit seiner direkten Lage am Hang des Arlbergs, „der Wiege des Skilaufs“, zieht das Hotel Post Lech im Stil eines traditionellen Bauernhauses in der Wintersaison vor allem Skifahrer an. Mit über 350 Kilometer markierten Wanderwegen und Routen kann die Umgebung aber auch im Sommer erkundet werden, zu Fuß oder mit dem Mountainbike.

Auch ich, ein zugegebenermaßen recht unbegabter Skifahrer, komme in der Wintersaison in Lech am Arlberg an. Mit den verschneiten Berggipfeln im Rücken kehre ich in die „Post“ ein und werde von Familie Moosbrugger und ihrem Team freundlich willkommen geheißen.

Hotel Post Lech: Das Konzept funktioniert nur in dieser Umgebung

