Rath checkt ein: Le Grand Bellevue, Gstaad Gstaad-Glamour trifft auf Schweizer Gastfreundschaft

Gstaad ist ein attraktiver Zufluchtsort abseits des Massentourismus. Das Grand Bellevue repräsentiert dabei eine ganz eigene Art der Luxushotellerie.

Das Spa ist eine Wellnesslandschaft mit Saunen und Hammams, Yoga- und Pilatesstudios und Innen- und Außenpool. (Foto: Nick Hopper) Le Grand Spa im Grand Bellevue

Ich bin unterwegs im Saanenland in der westlichsten Ecke des Kantons Bern und fahre mit dem Auto nach Gstaad. Obwohl ich in der Schweiz lebe und mich auskenne: In Gstaad war ich tatsächlich noch nie. Umso gespannter und voller Vorfreude bin ich. Nach der Fahrt durch die wunderschöne tiefgrüne Landschaft erreiche ich auf 1050 Meter Höhe das weitgehend autofreie Dorf, das auf einer breiten Talsohle liegt, umgeben von prächtigen Bergen. Der Durchgangsverkehr wird durch einen Tunnel am Ort vorbeigeleitet.

Gstaad gilt bei vielen als der Inbegriff des Mondänen und des Jetsets. Mein erster Eindruck: Gstaad ist ein bezaubernder charmanter Ort mit einer hervorragenden Infrastruktur, der kleiner wirkt als sein Ruf vermuten lässt. An der Dorfpromenade reihen sich zahlreiche edle Designergeschäfte, Restaurants und Hotels aneinander.