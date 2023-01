Außen hui, innen eher Chaos: Unser Hoteltester erlebt bei seiner jüngsten Übernachtung im Hotel in der Hamburger Elbphilharmonie eine kleine Odyssee.

Das Westin Grand ist in der Elbphilharmonie untergebracht. (Foto: Westin Grand) Zimmer in den oberen Stockwerken

Ich bin in Hamburg und freue mich darauf, im Westin Grand in der Elbphilharmonie zu übernachten. Das Hotel wurde Ende 2016 eröffnet. Seit 2017 gibt es die „Elphi“, wie die Elbphilharmonie liebevoll genannt wird. Schon von Weitem sehe ich aus dem Taxi das Wahrzeichen von Hamburg: 110 Meter hoch, 244 Zimmer im Hotel. Über 21 Stockwerke erstreckt sich das Westin. In 40 Meter Höhe beginnen die Zimmer, sie reichen bis zur 19. Etage unter dem geschwungenen Dach des Gebäudes.

Die exklusive Lage sorgt für hohe Zimmerpreise. Unter 200 Euro (bei meinem Aufenthalt zahle ich sogar rund 350 Euro für die einfachste Zimmerkategorie) ist nichts zu machen. Und das ist dann die Einstiegskategorie.

