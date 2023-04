Urlaubsziele 2023 Wo die Deutschen am liebsten Urlaub machen

Trotz der hohen Inflation ist die Reiselust groß. Das zeigen Umfragen. Doch wohin zieht es die deutschen Touristen und was sind die beliebtesten Urlaubsziele? Ein Überblick.

Düsseldorf Nach den Pandemiejahren ist die Reiselust der Deutschen 2023 wieder deutlich gestiegen. So trüben weder der Krieg in der Ukraine noch die Energiekrise die Reiseplanung. Das geht aus der 39. Deutschen Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen hervor. Die repräsentative Umfrage hat zum Jahreswechsel 3000 Personen zwischen 18 und 74 Jahren zu ihren Reiseabsichten für das Jahr 2023 befragt.

Sechs von zehn Befragten planen bereits ihre nächste Reise und nur ein Fünftel ist noch unentschlossen, ob es dieses Jahr in den Urlaub geht. Die Erhebung geht von mindestens genauso vielen Reisen wie vor der Pandemie aus.

Aber wohin zieht es die deutschen Touristen? Was sind die beliebtesten Urlaubsziele 2023? Ein Ranking der beliebtesten Länder.

Österreich und Kroatien – jeweils zwei von 100 Befragten

Schöne Strände, grüne Inseln und eine historische Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt: Dubrovnik hat vieles zu bieten. (Foto: gms) Meerausblick in Dubrovnik (Kroatien)

Platz sechs der beliebtesten Reiseziele der Deutschen belegen Österreich und Kroatien. 2,6 Prozent der Urlauberinnen und Urlauber verschlug es im Jahr 2021 an die östliche Adria-Küste. Während Kroatien mit seiner Inselvielfalt schon seit Jahrzehnten viele deutsche Touristen ins Land lockt, sind bei Österreich-Touristen Aktivitäten wie Wandern, Camping oder Wellness besonders beliebt. 2023 planen zwei Prozent der Befragten einen Urlaub in Österreich und/oder Kroatien.

Skandinavien und Frankreich – jeweils drei von 100 Befragten

Boote liegen im Hafen von Cassis (Frankreich) am Mittelmeer. Der französische Ferienort mit mehr als 7400 Einwohner liegt an der Côte d´Azur bei Marseille. (Foto: dpa) Cassis

Skandinavien belegt Platz fünf der beliebtesten Urlaubsziele 2023. Drei von 100 Befragten wollen 2023 in den Norden Europas reisen. In manchen Gebieten gibt es im Winter die Polarlichter zu sehen, die jedes Jahr viele Menschen anlocken. Dabei beginnt die Polarlichtsaison bereits Ende August. Vor allem die Natur Skandinaviens mit ihren Wäldern, Seen und Fjordlandschaften ist unter deutschen Touristen beliebt.

Ebenfalls auf dem fünften Platz der Top-Reiseziele 2023 steht Frankreich. Auch hier soll es in diesem Jahr rund drei Prozent der deutschen Touristen hin verschlagen. Neben der obligatorischen Städtereise nach Paris locken vor allem die Bretagne oder die Côte d’Azur. Der Vorteil: Das Nachbarland ist auch mit dem Auto oder Zug gut zu erreichen und bietet sowohl Berge als auch Meer.

Griechenland und Türkei jeweils – vier von 100 Befragten

Die einstige Festung des antiken Griechenlands zieht Jahr für Jahr viele Touristen an. (Foto: dpa) Touristen auf der Akropolis in Athen

Auch für Griechenland begeistern sich nach wie vor viele deutsche Urlauberinnen und Urlauber. 2023 planen rund vier Prozent der Befragten einen Urlaub auf den griechischen Inseln oder dem Festland. Mit Beginn des Frühlings erlaubt die Temperatur auf den Inseln einen Badeurlaub. Aber auch das Festland hat mit Sehenswürdigkeiten wie der Akropolis in Athen und dem Olymp an der Ostküste einiges zu bieten.

Vergleichbare Beliebtheitswerte zeigt die Türkei. Denn neben vielen historischen Bauwerke wie der Hagia Sophia oder der Blauen Moschee in Istanbul hat das Land auch für Badeurlauber einiges zu bieten. Vier von 100 Befragten möchten dieses Jahr hier ihren Urlaub verbringen.



Italien – sieben von 100 Befragten

Italien ist für viele deutsche Touristen ein Sehnsuchtsort. (Foto: dpa) Gondeln auf dem Canale Grande in Venedig

Italien bleibt ein Klassiker unter den Urlaubszielen der Deutschen. Ob es zur Entspannung an einen der vielen Touristenstrände geht, zur Weinverkostung in die Toskana oder zum Sightseeing nach Venedig oder Rom: Sieben von 100 Befragten planen dieses Jahr eine Reise nach Italien.

Spanien – acht von 100 Befragten

Auch wenn es die Wolken auf diesem Bild nicht erahnen lassen: In der Regel herrscht auf den Kanaren perfektes Badewetter. (Foto: dpa) Strand von Puerto del Carmen auf Lanzarote

Platz zwei der beliebtesten Urlaubsreiseziele 2023 geht an Spanien. Hier gibt es nicht nur sehenswerte Städte wie Madrid, Barcelona oder Sevilla und angenehme Temperaturen, wenn es in Deutschland oft noch winterlich ist. Viele Reisende treibt es auch auf die Kanarischen oder Balearischen Inseln – ebenso wie auf die liebste Urlaubsinsel der Deutschen: Mallorca.

Deutschland - 28 von 100 Befragten

Vor allem die Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern boomt mehr denn je. (Foto: dpa) Strandkörbe an der Ostseeküste

Wie auch in den vergangenen Jahren belegt die Bundesrepublik Platz eins im Ranking der beliebtesten Urlaubsziele deutscher Touristen. Neben den bekannten Ferienregionen der Nord- und Ostseeküste, dem Mittelgebirge oder dem Alpenvorland bieten sich Metropolen wie Berlin oder Hamburg für Urlaubsreisen an. 28 Prozent der Befragten gaben an, 2023 ihren Urlaub im eigenen Land verbringen zu wollen.

Tatsache ist: Viele Urlaubspläne für 2023 bleiben noch vage – 41 Prozent der Befragten planen eine Reise innerhalb der europäischen Grenzen. Dass der Kontinent wunderschöne Urlaubsorte zu bieten hat, zeigt auch dieses Ranking. 16 von 100 der Befragten gaben außerdem an, 2023 eine Fernreise antreten zu wollen – beinahe doppelt so viele wie in den Vorjahren. Währenddessen sind 15 Prozent der Befragten noch unentschlossen, ob es für sie überhaupt in den Urlaub geht.

Das sind die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen im Ranking:

Platz Reiseziel Anteil der Befragten in Prozent 6. Österreich und Kroatien 2 5. Skandinavien und Frankreich 3 4. Griechenland und Türkei 4 3. Italien 7 2. Spanien 8 1. Deutschland 28

Quelle: 39. Deutsche Tourismusanalyse 2023

Dieser Artikel erschien bereits am 22.07.2019. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.