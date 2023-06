Buchbesprechung Was die moderne Arbeitswelt vom Landwirt übernehmen kann

Düsseldorf Lange Zeit war die bäuerliche Landwirtschaft in Deutschland ein stolzes Geschäft. Sie bestand aus Selbstversorgung, Viehmärkten und vor allem harter Knochenarbeit. Das meiste davon ist in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts rasant, aber dennoch ganz leise, verschwunden.

Ewald Frie lässt diese Zeit in „Ein Hof und elf Geschwister“ noch einmal aufleben, ohne dabei nostalgisch nach hinten zu blicken. Hauptprotagonisten sind elf zwischen 1944 und 1969 geborene Geschwister. Eines der Geschwister ist Frie. Alle wurden beruflich erfolgreich, häufig mit Hilfe eines Studiums. Die Veränderung der ländlichen Welt hat nur einer mitgestaltet – der Älteste.

Der Autor, ein Historiker, ist das drittjüngste Geschwisterkind. Für das Buch hat er all seine Schwestern und Brüder interviewt, sich in lokalen Gemeindearchiven durchgearbeitet, landwirtschaftliche Wochenblätter gelesen und seine sehr originären Ergebnisse mit wissenschaftlicher Literatur abgeglichen.

Herausgekommen ist ein tiefsinniges, kurzweiliges Werk über den Wandel eines bäuerlichen Familienbetriebes – und zugleich einer ganzen Gesellschaftsstruktur. Mit vielsagenden Szenen und Beispielen zeigt der Tübinger Universitätsprofessor, wie die Welt seiner Eltern unterging, die Geschwister anderen Lebensentwürfen folgten und der gesellschaftliche Wandel das Münsterland erfasste. Zurecht hat Frie für sein Werk den diesjährigen Deutschen Sachbuchpreis gewonnen.

In diesen Erinnerungen und Rekonstruktionen spiegelt sich ein großer Teil deutscher Nachkriegsgeschichte wider: der Wandel von Familie und Bauerngesellschaft, von Arbeit und Fest, von Katholizismus und Alltagsreligiosität, von Essen und Trinken, von Spiel und Schule.

Es geht um „richtige Maloche“

Es geht um das schwindende Selbstbewusstsein seines Vaters und der ältesten Geschwister: Anfangs waren sie sicher, dass sie die einzig freien Menschen in der Bundesrepublik waren. Sie wohnten auf eigenem Grund und Boden, mussten sich nicht im Sozialverhalten den Nachbarn anpassen und entschieden selbstbestimmt über ihr Leben und ihren Tagesablauf.

Sie arbeiteten zweifellos härter, länger und schmutziger als die meisten anderen Menschen. Aber sie mussten sich nicht wie die „Dörfler“ und vor allem „Städter“ komplexen arbeitsteiligen Strukturen unterwerfen.

Es geht auch viel um „richtige Maloche“, also um Arbeit, die auch schon früher niemand wirklich gern machte und oft richtig weh tat. Der Vater arbeitete gewissenhaft, ausdauernd und hart. Er ging davon aus, dass seine Kinder durch Beobachten und Einüben lernen und sein Tempo mitgehen würden. Erklären oder gar diskutieren war nicht seine Stärke. Nachlässigkeit, Langsamkeit und Ungeschick waren ihm unbegreiflich.

>>Lesen Sie hier: „Viele Landwirte kämpfen ums Überleben“

Doch Bauer zu sein, das war etwas, vor dem sich niemand verstecken musste. Jeder konnte sehen, wie geackert, gesät, geerntet, Vieh gezüchtet und auf Märkten verkauft wurde. Viele konnten das beurteilen. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 1955 stand Melken auf Platz fünf der Tätigkeiten, die repräsentativ Befragte zu können glaubten: nach Rad fahren, Suppe kochen, schwimmen und stricken, aber noch vor Autofahren oder Maschineschreiben.

Ewald Frie: Ein Hof und elf Geschwister

C.H. Beck

München 2023

191 Seiten

23 Euro



Spätestens in den 1970er-Jahren erfasste die Industrialisierung auch die einzelnen Höfe. Finanzielles Kapital wurde gebraucht. Aus der Substanz des Hofes heraus, die für alle Generationen zuvor ein Auskommen bot, waren die neuen Herausforderungen nicht mehr lösbar. War früher Arbeit selbstverständlich, so musste sie in der industriell geprägten Landwirtschaft erbeten werden.

Der Historiker hat für sein Buch „Ein Hof und elf Geschwister“ den Deutschen Sachbuchpreis verliehen bekommen. (Foto: dpa) Ewald Frie

Der vielleicht höchste Wert des wunderbar geschriebenen Buches liegt in der ungestellten Frage, die sich wie in roter Faden durch die knapp 200 Seiten zieht: Wem geht es eigentlich besser im Sinne von Zufriedenheit und selbstbestimmter Arbeit? Dem Bauern oder dem Städter?

Bin ich ein Aufsteiger, weil ich den Hof gegen die Universitäts- und Wissenschaftler-Laufbahn eingetauscht habe? Das fragt sich der Autor im Fazit und schlussfolgert: Nicht Auf- und Abstieg sind entscheidende Kenngrößen, um die vielen Veränderungen zu beschreiben, sondern ineinandergeschobene und sich überlappende Welten.

Nüchtern wägt Frie zwischen sich und seiner bäuerlichen Großfamilie von früher ab: Seine Wohnung ist heute viel kleiner als der Wohnbereich des Hofes seiner Eltern. Er besitzt kein Land, kein Haus, keine Tiere, keine Apfelbäume und keine Feuerstelle. Anstelle von Ehrenurkunden, die sein Vater als Rinderzüchter erwarb, schmückt sich der Autor mit Professorentitel und Publikationslisten. Am Ende läuft es auf eine solide Patt-Situation hinaus, wenn es um das Ziel eines erfüllten Lebens geht.

Mehr: Emotionale Künstliche Intelligenz - Ein neues Verhältnis von Mensch und Maschine