Buchkritik Marcel Fratzscher problematisiert das deutsche Sparverhalten

Der Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratzscher kritisiert das verkrampfte Verhältnis der Deutschen zum Geld. Es wirke sich auch auf die Politik aus.

Marcel Fratzscher hält das Vorbild der schwäbischen Hausfrau für falsch und sexistisch. (Foto: imago images/Kirchner-Media) Sparglas

Berlin Marcel Fratzscher ist merklich ungehalten, geradezu genervt. „Das Verhältnis von uns Deutschen zum Geld ist geprägt von Angst, Scham und Schuld“, schimpft der Ökonom. Und er legt nach: Das Sparen würde hierzulande heroisiert, als tugendhafte Tat gefeiert. Das Schuldenmachen dagegen würde zu etwas Anrüchigem hochstilisiert. Dabei sei beides doch vor allem eine nüchterne Abwägung zwischen Gegenwart und Zukunft. Viel mehr noch: Beides gehöre zusammen, ohne Kredit keine Ersparnis.

Im Verlauf seines Buches wird deutlich: Fratzscher hält die verblendete Haltung der Deutschen zum Sparen nicht für eine putzige kleine Eigenart, sondern für ein handfestes Problem, das den Weg in eine wirtschaftlich dynamische Zukunft verbaut.

„Geld oder Leben“ heißt das neue, vierte Buch des Ökonomen, der in Berlin das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) leitet. Es ist eine angenehm provokante Wortmeldung, kantig und klar. Man kann Fratzscher zustimmen oder sich an seinen Thesen abarbeiten – so oder so wird man als Leser seinen Spaß haben. Gut möglich, dass man nach der Lektüre in sein Lager überwechselt.

Fratzscher kritisiert, dass das Sparen in Deutschland in den zurückliegenden Jahrhunderten immer stärker politisiert wurde. Zu Unrecht sei das Zerrbild der schwäbischen Hausfrau – das er obendrein als sexistisch geißelt – zum Vorbild erkoren worden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Sich nie etwas gönnen, immer auf Sicherheit aus sein – und erst dann etwas kaufen, wenn das Geld dafür zusammengespart ist? Nicht mit Fratzscher! Wenn das Sparen so sehr als Wert an sich gefeiert würde, gerate dadurch das Wesentliche aus dem Blick: nämlich, ob man sinnvoll spart – das heißt mit einem guten Mix aus Risiko und Rendite. Doch darum gehe es den Deutschen viel zu selten, meint Fratzscher. Kaum ein Volk lasse so viel Geld sinnlos auf dem Konto gammeln.

Marcel Fratzscher: Geld oder Leben.

Berlin Verlag

Berlin 2022

256 Seiten

22 Euro



Das Ganze werde auch zum politischen Problem, findet Fratzscher – schließlich würde man in Deutschland die private Abneigung gegen Verschuldung eins zu eins auf den Staat übertragen. Wie verkürzt die Sichtweise sei, würde die deutsche Schuldenbremse verdeutlichen: Die interessiere sich alleine für die Menge an Schulden, aber nicht dafür, wohinein der Staat sein Geld investiere. So als würde ein Analyst allein die Passivseite einer Unternehmensbilanz betrachten, nicht aber die Aktivseite.

Nein, Fratzscher hält Staatsschulden nicht per se für unproblematisch. Im Gegenteil: Die deutsche Finanzpolitik der vergangenen Jahre kritisiert er scharf. Trotz einer wachsenden Schuldenquote sei das Nettovermögen des Staates in diesem Jahrtausend um eine halbe Billion Euro gesunken, argumentiert er und nennt die marode Infrastruktur als Hauptproblem.

Damit ist auch klar, welche Größe er ins Zentrum stellen möchte – nämlich die Differenz aus staatlichem Vermögen und Verbindlichkeiten. Wobei er bei Letzterem auch die Verpflichtungen berücksichtigt sehen will, die der Staat gegenüber den Bürgern eingeht – beispielsweise in Form von Rentenversprechen. Er fordert staatliche Investitionen in jene Bereiche, die eine hohe Rendite versprechen – weil sie das Land fit machen für die Zukunft: Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung.

Fratzschers Buch könnte man als Abrechnung mit dem konservativen Ökonomen-Mainstream lesen. Andererseits wäre Fratzscher mit seinen Ansichten wahrscheinlich in vielen anderen Ländern selbst Mainstream. Nur eben in Deutschland nicht, wo der Diskurs eben immer ein bisschen besonders ist. Insofern bringt Fratzscher mit seinem Buch etwas internationales Flair in die Debatte.

Kein Recht auf positive Zinsen

Was Fratzscher ebenfalls ärgert, ist das ständige Granteln der Deutschen gegen die Niedrigzinsen und die Zentralbankpolitik. Für ihn ist klar, dass es nicht die Notenbanken waren, die das Niveau der Zinsen nach unten gezogen haben, sondern dass diese gar nicht anders handeln konnten – angesichts der makroökonomischen Großwetterlage.

Weil die Menschen eine regelrechte Sparschwemme angehäuft hätten, gleichzeitig aber so wenig investiert würde, sei der Preis des Geldes nun einmal gesunken. „Die Zinsen sind letztlich das Resultat eines Marktmechanismus von Nachfrage und Angebot“, schreibt Fratzscher. Ein Recht auf positive Zinsen, so etwas gäbe es nicht in einer Marktwirtschaft.

Für Fratzscher trägt auch die Ungleichheit von Vermögen und Einkommen eine Mitschuld an den niedrigen Zinsen: So würden die Wohlhabenden eben besonders viel sparen. Und wenn die Wohlhabenden in einem Land besonders wohlhabend seien, sei auch die Ersparnisbildung in dem Land besonders hoch. Der Weg in eine prosperierende Zukunft führt für Fratzscher daher auch über eine Steuer- und Sozialreform – mit einer stärkeren Besteuerung von Vermögen und Erbschaften und einem stärker ausgleichenden Rentensystem.

Jetzt, fünf Wochen nach Beginn des Kriegs in der Ukraine, ein Buch zu lesen, in dem der Krieg nicht vorkommt, fühlt sich seltsam an – so einschneidend ist dieses Ereignis. Andererseits sind die ökonomischen Debatten, die vor dem Krieg angestoßen wurden, ja nicht mit einem Mal unwichtig geworden. Fratzschers Buch wird aktuell bleiben.

Mehr: Money-Kondo-Methode: Mit diesen fünf Tipps räumen Einsteiger ihre Finanzen auf.