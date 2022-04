Buchkritik Roman eines Regimekritikers: „Die effektivste Kunstform, um die Narrative der Tyrannei zu durchbrechen“

Der syrische Autor Khaled Khalifa erinnert in seinem neuen Roman „Keiner betete an ihren Gräbern“ an die kulturelle Vergangenheit seines Landes.

Die kulturelle Schönheit und Vielfalt der Stadt – wie auch des Landes – lassen sich nur noch erahnen. (Foto: action press) Zerstörung im syrischen Aleppo

Düsseldorf „Ganz Syrien ist zu einer Leiche geworden“, sagte Khaled Khalifa einmal. „Schleichend, schon vor dem Krieg, Tag für Tag mehr während eines halben Jahrhunderts der Diktatur.“ Khalifa, 1964 in Aleppo geboren, gilt als einer der wichtigsten Kritiker des Regimes von Baschar al-Assad in Syrien. Er lebt heute in Damaskus, schreibt dort im Verborgenen inmitten des Bürgerkriegs.

Das im Westen bislang meistbeachtete Werk des syrischen Schriftstellers, der 2019 auf Deutsch erschienene Roman „Der Tod ist ein mühseliges Geschäft“, erzählt von drei Geschwistern, die ihren verstorbenen Vater in dessen Heimatdorf bringen wollen – und dabei durch das von Kampftruppen und Leichenbergen durchzogene Syrien der Jetztzeit ziehen. Die Parallelen zur Situation in der Ukraine übermannen den Leser unweigerlich. Die Form des Romans ist schnörkellos, die Sprache lakonisch, bisweilen auch schwarzhumorig.

Das Nachfolgewerk, in diesen Tagen übersetzt von Larissa Bender auf Deutsch erschienen, ist ganz anders: „Keiner betete an ihren Gräbern“ setzt mehr als ein Jahrhundert früher ein. Der Roman ist ein mehrere Generationen umspannendes Epos, eine Verzweigung von Lebenswegen in einer vergangenen Zeit, erzählt aus verschiedenen Perspektiven und in alternierenden Stilformen.

Eines aber bleibt gleich: Der Tod ist auch hier von der ersten Seite an omnipräsent. Auch im Syrien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ist es das Begraben nahestehender, geliebter Menschen, das den Anstoß der Geschichte gibt.

Mit einer Flut, die nahezu die gesamte Bevölkerung eines Dorfes bei Aleppo unter sich begräbt, setzt die Erzählung ein. Hanna und Zakaria, die beiden männlichen Protagonisten des Romans, verlieren Frau, Kind und Habseligkeiten.

Danach nimmt in Rück- und Vorausblenden eine Geschichte von immer wieder aufkeimender und genauso schnell wieder schwindender Hoffnung ihren Lauf, eine Erzählung von verpassten Chancen und Gelegenheiten, die Lichtblicke nur im Unausgelebten und Unausgesprochenen zulässt.

Da ist die unerfüllte Liebe zwischen Hanna, dem Christen, und Suad, der Muslimin, die nach einem Massaker an Hannas Familie trotz aller vermeintlichen religiösen Unvereinbarkeit gemeinsam aufwachsen – umgeben von schlechtem Willen und Verleumdung.

Da ist die vermeintlich „unmögliche“ Liebe zwischen William Issa, dem Christen, und Aischa Mufti, der Muslimin, die nur im Verborgenen stattfinden darf und dadurch letztlich nicht nur den Liebenden zum Verhängnis wird. Und da ist schließlich erneut Hanna, der sich in ein Kloster zurückzieht, sich von weltlichen Gelüsten lossagen, dem Sinn des Lebens auf den Grund gehen will – und dessen Umgebung dennoch einfach nicht von ihrem alten, von weltlichen Lastern bestimmten Leben loslässt.

Das zentrale Motiv des Romans ist nicht der Tod, nicht die Liebe, die in ihrer reinsten Form unerfüllt bleiben muss, sondern das Schweigen, das Sich-Verpassen. „Keiner betete an ihren Gräbern“ wird so lesbar als ein in epische Form gegossener verpasster Moment.

Ein zerstörter Schauplatz

Der Roman erzählt von einer Utopie, einer modernen, offenen Welt, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für einige Jahre greifbar scheint – und danach nur noch eine in der Flut verschwimmende Erinnerung bleibt.

Gerade Aleppo, in dem Khalifa die Geschichte spielen lässt, wurde in den vergangenen Jahren im Bürgerkrieg weitgehend zerstört. Die kulturelle Schönheit und Vielfalt der Stadt – wie auch des Landes – lassen sich nur noch erahnen.

„Für mich ist der Roman die effektivste Kunstform, um die Narrative der Tyrannei und der Diktatur zu durchbrechen“, sagte Khaled Khalifa einmal. Literatur könne eine Geschichte erzählen, die ganz anders sei als die falsche Wahrheit, die sich Tyrannen in ihren eigenen Büchern zurechtbögen. „Das gibt vielen Menschen Hoffnung, vor allem den jungen. Du bist bei ihnen. Du kannst als Schriftsteller deinen Leuten helfen, friedlicher zu denken, egal was passiert.“

Es ist unter diesen Vorzeichen ebenso bedauernswert wie wenig verwunderlich, dass „Keiner betete an ihren Gräbern“ in Khalifas Heimatland auf absehbahre Zeit nicht erscheinen wird. Das Werk des regimekritischen Autors ist in Syrien verboten.

