Buchkritik US-Historiker fordert präzise Sanktionen

Nicholas Mulder zieht aus seinem neuen historischen Werk Schlussfolgerungen für den Russland-Krieg. Nur Sanktionen anzuhäufen, sei nicht zielführend.

Mulder befürwortet in der heutigen Situation ein Öl- und Gasembargo gegenüber Russland. (Foto: dpa) Gaspipeline Nord Stream 1

Dass sein Buch so aktuell sein würde, hätte der US-Historiker Nicholas Mulder wohl selbst nicht gedacht. „The Economic Weapon: The Rise of Sanctions As a Tool of Modern War“ ist jüngst auf Englisch erschienen. Nun sieht er sich in der Situation, seine Thesen auf die Realität zu übertragen. Und seine Einschätzung ist klar: Mulder hält einen präziseren Einsatz der Sanktionen gegen Russland für entscheidend.

„Die heutigen Maßnahmen müssen mit konkreten Forderungen an Russland verbunden werden“, schreibt er auf Anfrage des Handelsblatts. Als Beispiel nennt er eine Ankündigung, bestimmte Sanktionen, etwa das Einfrieren von Vermögenswerten der russischen Zentralbank, für den Fall zu beenden, dass Russland sich auf die Position vom 24. Februar zurückzieht. Weitere Erleichterungen könnten im Tausch für die Garantie einer Unabhängigkeit der Ukraine, einschließlich ihrer Streitkräfte, angeboten werden.