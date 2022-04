Buchkritik Warum sich mehr weibliches Kapital auch mehr lohnt

Die Investorin Katja Ruhnke plädiert in „Female Money - Wie Investorinnen die Start-up Welt verwandeln“ für mehr Geld von und für Frauen und mehr grüne Start-ups.

Gründerinnen generieren im Schnitt mehr Umsätze mit ihren Start-ups als ihre männlichen Mitbewerber. (Foto: imago images/Addictive Stock) Business-Angel

Nein, es handelt sich bei dem Buch Female Money nicht um noch ein Buch mit Finanztipps für Frauen. Davon gibt es viele auf dem Markt, mit Leitfäden und Erklärungen, wie Frauen sich unabhängig und selbstbestimmt ein Vermögen aufbauen können. An sich ist das nicht verkehrt, wenn man an den noch immer vorhandenen Gender-Pay-Gap denkt oder daran, dass auch die Anlagewelt immer noch männlich dominiert ist.

Doch in der Finanz- und Kapitalwelt gibt es weitere Ecken, an denen es weiblicher, diverser und fortschrittlicher werden muss, wie Katja Ruhnke in ihrem Buch beschreibt: in der Welt der Start-ups und des Wagniskapitals. Und wie die Unternehmerin und Business-Angel auch direkt im ersten Kapitel warnt: Wer in dem Buch erfahren wolle, wie sie oder er mit Start-up-Investitionen schnell reich werde, habe das falsche Buch gewählt.