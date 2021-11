 Buchrezension: Wie ein Wandel der Unternehmenskultur gelingen kann

Digitalisierung und Klimawandel zwingen die Wirtschaft zum Umdenken. Viele Manager sind sich der Komplexität dieses Vorhabens aber nicht bewusst.

Die Kultur eines Unternehmens manifestiere sich in den „Dos and Don’ts des täglichen Miteinanders“, schreibt Peter Fischer. (Foto: dpa) Besprechung unter Kollegen

Düsseldorf Christian Sewing hat es getan. Ola Källenius ebenfalls. Und Herbert Diess sowieso. Sie alle haben in ihren Unternehmen einen Kulturwandel angekündigt – und stießen dabei mitunter auf großen Widerstand. Aber was soll das überhaupt heißen, Kulturwandel? Und was genau soll überhaupt verändert werden?

An dieser Stelle droht so mancher Manager bereits zu scheitern. Denn was sich nicht rundheraus definieren lässt, das lässt sich auch nicht rundheraus umkrempeln – so viel ist klar. Oft werde ein kultureller Wandel aber viel zu schnell verkündet, weiß der Unternehmensberater und Autor Peter Fischer. Viele Manager machten sich die Komplexität dieses Vorhabens nicht bewusst. „Ein Kulturwandel dauert nicht nur in der Regel lange. Er ist auch schwierig zu adressieren“, schreibt Fischer.

Der Autor ist Gründer und Gesellschafter der Hamburger Unternehmensberatung Fischer Group International. Mit dieser unterstützt er Mittelständler und Großkonzerne seit mehr als 20 Jahren bei ihren Transformationsprozessen. Sein Buch soll nun die in dieser Zeit „gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse in eine für die Management-Praxis handhabbare Form bringen“, wie er im Vorwort schreibt.

Dieses Vorhaben ist geglückt, so viel lässt sich nach der Lektüre sagen. Denn der „Leitfaden für Topmanager“, den der Untertitel des Buchs verspricht, ist genau das: eine klar strukturierte und individuell anpassbare Richtschnur für erfolgreichen Kulturwandel, ausgehend von der Unternehmensspitze.

Dabei erklärt Fischer zunächst, warum sich in Zeiten von Globalisierung, Klimawandel und Künstlicher Intelligenz die Kultur in vielen Unternehmen verändern muss: „Mögen früher Firmengröße oder Effizienz wesentliche Parameter für den Unternehmenserfolg gewesen sein – heute geht es vor allem um die Fähigkeit zum Wandel.“

Peter Fischer: Zukunftsfaktor Unternehmenskultur. Ein Leitfaden für Topmanager.

Redline Verlag

München 2021

224 Seiten

24,99 Euroo



Erst dann füllt er den titelgebenden Begriff des Buchs, der im Managersprech nicht selten zur frei ausdeutbaren Leerformel verkommt, mit Bedeutung: Unternehmenskultur, so Fischer, meine „nicht mehr und nicht weniger als die Summe der meist unausgesprochenen Gewohnheiten und Selbstverständnisse, die eine Gruppe von Menschen in einem Unternehmen auszeichnet.“ Sie manifestiere sich in den Regeln und Normen, die das Verhalten der Beschäftigten steuern, den „Dos and Don’ts des täglichen Miteinanders“.

Wer sie verändern wolle, müsse erst einige entscheidende Leitfragen für sich und sein Unternehmen beantworten. Sie betreffen die strategische Bedeutung des Wandels, seine Sprungweite und seinen geschätzten Aufwand, ebenso die Fähigkeiten der Führungskräfte – und ihre Bereitschaft – zur persönlichen Veränderung. „Wir leben in einer Zeit, in der Topmanager kaum noch Probleme, sondern nur noch Herausforderungen kennen und sich ungern mit dem beschäftigen, was nicht geht“, schreibt der Autor. Aber: Nur wenn die richtigen Voraussetzungen gegeben seien, könne ein Kulturwandel überhaupt gelingen.

Den eigentlichen Veränderungsprozess schlüsselt Fischer in sieben Bausteine auf, denen er jeweils ein ganzes Kapitel widmet: Zielbeschreibung, Alignment an der Spitze, Mobilisierung, Steuerung, Orientierung, Lernen und Beendigung. Entscheidend ist dabei, dass es sich eben um flexible Bausteine handelt und nicht um eine zeitlich klar festgelegte Abfolge von Einzelschritten.

Die Kultur eines Unternehmens sei „etwas gemeinsam Geschaffenes, das permanent in Bewegung“ sei. Deshalb müsse sich auch ein Kulturwandel ständig neu justieren – und ließe sich eben nicht so einfach von oben herab diktieren, wie manche Unternehmensspitze das gerne hätte. Für viele Manager, erkennt Peter Fischer entsprechend an, sei all dies kein leichter Stoff.

Unternehmenskultur habe zwei Funktionen, schreibt Fischer: Sie regle einerseits die Beziehungen innerhalb des Unternehmens genauso wie zwischen dem Unternehmen und Kunden oder Interessengruppen. Andererseits sei sie identitätsstiftend und gebe dem Einzelnen Selbstvertrauen und Sicherheit. „Die spezifische Kultur eines Unternehmens gibt den Mitarbeitenden eine Heimat“, schreibt Fischer. Dieser Faktor werde allzu oft unterschätzt.

Dass Manager eine sorgfältige Analyse der Ausgangssituation im Unternehmen aussparten, bevor sie vorschnell einen Wandel verkündeten, sorge deshalb eher für Skepsis und Misstrauen als für Optimismus und Aufbruchstimmung. Wie es besser gehen kann, zeigt Peter Fischer in seinem Buch.

