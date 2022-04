Fake-Ratgeber 400 Euro für ein fertiges E-Book: So funktioniert das fragwürdige Geschäft der Kindle-Unternehmer

Düsseldorf Mike Crownwood* ist ein fleißiger Autor. Ein knappes Dutzend Bücher hat der Finanzexperte von Anfang 2019 bis Ende 2020 veröffentlicht. Sein Ratgeber über Aktien rangierte in Amazons Kindle-Shop unter den Bestsellern im Bereich „Wirtschaftslehre“. Vor Kurzem wurde der Titel unter anderem ins Französische übersetzt. Ähnlich imposant wie Crownwoods Schreibtempo ist seine Vita: Wirtschaftsstudium an einer renommierten US-Uni, der Vater Unternehmer, die Mutter führte eine erfolgreiche Anwaltskanzlei. Auch seine Frau Veronica* ist groß im Ratgebergeschäft unterwegs.

Das Problem: Die Crownwoods dürfte es so nicht geben. Ihre Autorenbilder stammen aus Fotodatenbanken. Vor Kurzem sind sie sogar ausgetauscht worden.

Wer Ratgeber zu Themen wie Finanzen, Karriere, Immobilien, Ernährung oder Psychologie auf Amazon sucht, trifft immer häufiger auf solche vermeintlichen Experten. Ihre gedruckten und elektronischen Büchlein fallen durch großbuchstabige Cover und oberflächlichen Inhalt auf. Und: durch eine beachtliche Anzahl von Fünf-Sterne-Bewertungen.

„Der Großteil davon ist Fake“, sagt Jan Höpker, Blogger aus der Nähe von Stuttgart und Beobachter der Fake-Ratgeber-Szene. Er schätzt die Zahl zwielichtiger Titel auf Amazon auf mindestens 3000. Wie viele Autoren mit gefakten Biografien es gibt, sei schwer zu sagen, sagt er, „weil immer wieder Profile neu auftauchen, verändert werden oder ganz verschwinden“.

Hinter den Ratgebern mit gefakten Rezensionen steckt ein Geschäft. Leiht sich ein Nutzer einen der schnell erstellten Ratgeber aus und liest darin 100 Seiten, verdient der Autor etwa 30 Cent. Bei gedruckten Büchern bleiben je nach Kosten um die fünf bis sechs Euro Gewinn. Gekaufte Kindle-Bücher bringen den Autoren – ob Klarname oder Ghostwriter – eine Marge von gut 60 Prozent. So kommen je nach Ranking der Titel Tausende Euro bei den Personen hinter den Fake-Ratgebern an – und das im Monat.

Ein Buch für 400 Euro: So entsteht ein Fake-Ratgeber

Herübergeschwappt ist der fragwürdige Trend aus Amerika. Dort berichtete die „Washington Post“ bereits 2015 über sogenannte „Kindle Entrepreneure“, die sich mit den schnell getippten Büchern ein passives Einkommen aufbauen wollen. Die US-Zeitung, die Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört, beschrieb damals schon ein halbseidenes Gewerbe aus Ghostwritern, gekauften Rezensionen und Honorardumping, das dem größten Buchmarktplatz der Welt damals wie heute Probleme bereitet.

Und das funktioniert so: Zuerst suchen die Kindle-Unternehmer über Analysetools wie das kostenpflichtige Programm „Publisher Rocket“ oder die kostenfreie Trends-Suche von Google nach Themen mit hohen Suchvolumina, um ihre Nische für ein Buchthema zu finden.

27 Cent verdienen Kindle-Autoren je 100 gelesene Seiten. Quelle: selfpublisherbibel.de

Dann engagieren die Unternehmer über Seiten wie Fiverr, Upwork und Freelancer.de freiberufliche Ghostwriter. In einem Video zeigt der Berliner Online-Dozent Leon Chaudhari das Vorgehen – und nennt Preise: So seien 80 Dollar für 5000 Wörter „schon relativ günstig“, 15.000 Wörter für 185 Dollar gelten als „ziemlich guter Deal“. Zur Einordnung: Ein Ratgeber lässt sich mit 30.000 bis 40.000 Wörtern füllen. Macht also knapp 400 Euro für ein Buch – ohne, dass man ein einziges Wort davon selbst geschrieben hat.

Damit das Buch auf Amazon auch gefunden wird, sind positive Rezensionen essenziell. Betrügerische Kindle-Publisher beschäftigen dafür sogenannte virtuelle Assistenten. Das sind Internetunternehmer, die oft in Fernost ansässig sind und für wenige Euro Produkte auf Amazon so platzieren, dass sie auch gefunden werden. Einige der Assistenten schreiben gefällige Rezensionen oder besorgen diese über spezielle Facebook-Gruppen oder im Darknet. Ein weiterer Weg, um an positive Bewertungen zu kommen, sind andere Kindle-Entrepreneure, die Fünf-Sterne-Rezensionen im Tausch anbieten.

„Die Szene ist im Wandel“, sagt die Journalistin Irene Gronegger, die schon länger zu den Fake-Ratgebern recherchiert und mehrere Texte dazu veröffentlicht hat. Sei früher die Qualität oft unterirdisch gewesen, hätten viele Akteure dazugelernt, sagt Gronegger: „Die haben gemerkt: Mit totalem Schrott kommt man nicht weit.“ Jetzt stimme „immerhin die Rechtschreibung“. Ansonsten ließen sich die dünnen Ratgeber qualitativ irgendwo zwischen „Google-Recherche“ und „Seminararbeit“ einsortieren. Manches Buch sei neuerdings besser geschrieben, stamme aber immer noch aus unbekannten Quellen und von anonymen Textlieferanten.

Fakt ist: Es gibt etliche redliche Autoren, die ihre Bücher selbst schreiben und sich so ein paar Euro dazuverdienen wollen. Auch ist nichts verwerflich daran, sein Buch von einem Ghostwriter schreiben zu lassen oder Pseudonyme zu verwenden. Und auch banale Tipps mögen ärgerlich sein, verboten sind sie nicht.

Einer der größten Kindle-Unternehmer in Deutschland heißt Grigori Kalinski. Der Geschäftsmann aus dem Raum Stuttgart bietet Coachings für Self-Publisher an, die über Amazons Kindle-Plattform Bücher im Schnelldurchlauf produzieren. 700 von ihnen hat er in den letzten Jahren begleitet. Er nennt sie „meine Schüler“.

Rund 3000 Euro kostet Kalinskis mehrteiliger Videokurs im Selbststudium. Bei Fragen können seine Schützlinge ihn und sein Team kontaktieren – „rund um die Uhr, 24/7“, verspricht er. In der Pandemie sei das Kindle-Business weiter gewachsen, erklärt der Unternehmer dem Handelsblatt.

Immobilienmakler, Lehrerinnen, Hausfrauen, Industriemechaniker: Kalinskis Schülerinnen und Schüler haben die verschiedensten Hintergründe, erzählt er. In Videos, die man noch im Internet findet, erzählen einige von ihnen, wie sie mit Kalinskis Hilfe zu hohen regelmäßigen Einkommen gekommen sind.

Da ist ein Mann namens Markus, der in einem der Videos von monatlichen Einnahmen von 9500 Euro berichtet. Seinen Ghostwriter hat er auf Ebay Kleinanzeigen gefunden. Ein anderer berichtet von „richtig geilen“ Erfolgen und 5000 Euro Nebenverdienst. Er hatte drei Jahre vor dem Video als Azubi angefangen.

Kalinski weiß: „Jedes Business zieht geldgeile Leute an.“ Auch unter seinen Schülern sei womöglich „der ein oder andere, der dem schnellen Euro hinterher“ sei. Von Verbrauchertäuschung und Rezensionskauf distanziert er sich. „Das ist klar verboten und das sagen wir auch genauso.“

Kalinski habe ein Audit-System in seine Coachings integriert, das die Qualität sicherstellen soll. Dennoch könne er nicht ausschließen, dass es in seiner Schülerschaft auch schwarze Schafe gebe. „Wenn ich das wüsste, würd ich denen die Ohren lang ziehen“, sagt Kalinski.

Wie Amazon versucht, gegen Fake-Ratgeber vorzugehen

Rechtlich relevant sind vor allem gefakte Rezensionen. Diese verstoßen gegen das Wettbewerbsrecht, denn: Die Schrottratgeber verdrängen dank der falschen Positiv-Bewertungen andere Titel, die ehrlich rezensiert wurden. „Die Abgabe von Fake-Bewertungen, also Bewertungen von Personen, die das angebotene Produkt oder die angebotene Dienstleistung nie getestet haben, ist rechtswidrig“, hält Karsten Gulden fest, Fachanwalt für Medien- und Urheberrecht in Mainz.

Auch hält der Experte das Vorgaukeln von Expertise in Autorenbiografien für rechtlich heikel. „Verbraucher neigen dazu, einen Ratgeber von Autoren zu kaufen, die einschlägige Erfahrungen gemacht haben und aufgrund ihrer Erlebnisse eine persönliche Expertise aufweisen können.“ Genau damit spielten die Fake-Ratgeber. Denn: „Sind die Tatsachen falsch, wird der Verbraucher unzulässig in die Irre geführt.“ Rechtlich ein Vergehen.

Amazon kennt das Problem und nimmt „die Möglichkeit eines Missbrauchs von Amazons Services sehr ernst“, wie eine Sprecherin auf Anfrage erklärt. Der E-Commerce-Riese betont: Die meisten Fake-Bewertungen würden erkannt, noch bevor sie veröffentlicht werden. Dennoch versuche „eine sehr kleine Zahl“ von Kindle-Autorinnen und -Autoren, sich einen „unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie falsche, irreführende und ungenaue Kundenrezensionen für ihre selbst veröffentlichten Bücher erstellt“.

In solchen Fällen würden User vorübergehend gesperrt, dauerhaft ausgeschlossen oder rechtliche Schritte eingeleitet. Laut Konzernangaben hat Amazon seit 2018 allein in Deutschland 30 Gerichtsverfahren wegen gefakter Bewertungen angestrengt und insgesamt Ordnungsgelder in Höhe von mehr als 150.000 Euro erwirkt. Dennoch bekommt der Onlineriese das Problem nicht vollständig in den Griff. So ist Amazon in letzter Instanz auch darauf angewiesen, dass Nutzer verdächtige Rezensionen und Titel melden.

Ab Mai könnte das Geschäft mit Fake-Ratgebern deutlich schwieriger werden. Dann soll ein Gesetzesentwurf in Kraft treten, der es ausdrücklich verbietet, Bewertungen zu kaufen oder unechte Bewertungen zu verwenden. „Damit bleiben keine Zweifel daran, dass Fake-Bewertungen auf Bestellung nicht in Ordnung sind“, sagt Rechtsanwalt Gulden.

* Namen von der Redaktion geändert.

