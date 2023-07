Netflix-Produktion „Paradise“ Der Traum vom ewigen Leben: Jugend gegen Geld

Ein packender deutscher Netflix-Film mit Iris Berben erzählt in einem dystopischen Berlin über den Handel mit Lebenszeit. Eine Zukunft, die faszinierend und abstoßend zugleich ist.

Iris Berben spielt in „Paradise“ eine Biotech-Pionierin, die die Übertragung von Lebenszeit erfunden hat. (Foto: Netflix) Iris Berben als Sophie Theissen

Frankfurt Irgendwann in der nahen Zukunft könnte sich das Klimaproblem von selbst lösen: Reiche Menschen können ihr Leben um Jahrzehnte verlängern – und haben daher ein echtes Interesse an einer umweltfreundlichen Umgebung. Willkommen in der Welt von Biotech-Pionierin Sophie Theissen, die mit der Erfindung der Übertragung von Lebenszeit von einer Person auf eine andere ihr Start-up Aeon zu einem milliardenschweren Pharmakonzern aufgebaut hat.

In dieser Welt, die ab diesem Donnerstag in der Netflix-Produktion „Paradise“ zu sehen ist, leben auch Max und Elena, jung, verliebt, erfolgreich und mit vielen Plänen. Als das Paar jedoch plötzlich mit hohen Schulden dasteht, ändert sich ihr perfektes Leben über Nacht.