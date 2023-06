Rezension 75 Jahre D-Mark: „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?“

Düsseldorf Nur selten verschlug es Bundeskanzler Konrad Adenauer die Sprache. Im Jahr 1956 war das der Fall. Reichlich perplex schaute er Karl Bernard an, seines Zeichens Präsident des Zentralbankrats der Bank deutscher Länder, dem Vorgänger der Bundesbank.

Der Bundeskanzler und einer von Deutschlands höchsten Notenbankern, neben Wilhelm Vocke, befanden sich im Schlagabtausch. Denn die „Herren“, so formulierte es Adenauer, ließen „es oftmals an dem nötigen Fingerspitzengefühl fehlen“.

Die Bank deutscher Länder hatte den Diskontsatz erhöht. Und genau das ließ den Kanzler ausgerechnet im Vorwahlkampf fürchten, die Wirtschaft könne an Fahrt verlieren.

„Sind Sie denn der Auffassung, dass Sie gleichberechtigt neben der Bundesregierung stehen?“, wandte er sich an die herbeizitierten Notenbanker, nur um eine Antwort zu erhalten, mit der er wohl nicht gerechnet hatte. „Ja“, ließ ihn Bernard wissen. So viel demonstriertes Selbstbewusstsein beeindruckte selbst den Kanzler, dem Zeitzeugen durchaus gerne eine Tendenz zum Autoritären bescheinigen.

In seinem aktuellen Buch „Die Deutsche Mark – Wie aus einer Währung ein Mythos wurde“ beschreibt Wirtschaftsexperte und Historiker Frank Stocker unterhaltsam und informativ zugleich den Währungsalltag vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Einführung des Euro-Bargelds 2002.

Milliarden an D-Mark sind noch im Umlauf

75 Jahre ist es her, dass die Deutsche Mark (D-Mark) im Juni 1948 als offizielle Währung in den Westzonen eingeführt wurde. Längst sind die grünen Zwanziger, braunen Fünfziger und blauen Hunderter Teil der Geschichte. Doch sogar Ende 2022 waren nach Angaben der Bundesbank noch D-Mark-Münzen und -Banknoten im Wert von rund 12,3 Milliarden im Umlauf - eine erstaunliche Summe.

In deutschen Schubladen und Schatullen lagert, was für „die Ablösung von Not und Hunger durch Konsum und Wohlstand" nach zwei Weltkriegen und „für den Beginn des Wirtschaftswunders" steht.





Das Auto ist zum wichtigsten Wohlstandssymbol Deutschlands geworden und beschleunigt das Wirtschaftswunder. (Foto: imago/United Archives) Parkplatz der Hannover Messe 1964

All das begründet den Mythos der D-Mark. Und da passt es treffend ins Bild, dass die zugehörigen Währungshüter im Rückblick natürlich mehr sind als bloße Banker. Sie sind die viel zitierte „Wacht am Main“ – wehrhaft, unabhängig, unbeirrbar.

Ja, so sind die alten Zeiten, möchte man meinen. Doch wer sich nun auch noch die D-Mark zurückwünscht, sollte vielleicht zunächst die historischen Fakten überprüfen, ob er die Geschichte der Währung nicht doch rückblickend nostalgisch überhöht. Vielleicht sehnt er ja nur herbei, was ein aktueller Kinofilmtitel so wunderbar in Worte fasst: „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?“

Das Wissen um die D-Mark verblasst

Autor Stocker, Journalist bei der „Welt“, sucht mit seinem aktuellen Buch einer Entwicklung entgegenzuwirken, die er kritisch sieht. Denn der Mythos D-Mark lebt, während „das Wissen um die Geschichte“ verblasst.

Fesselnd und faktenreich zugleich führt Stocker daher seinen Lesern auch Geschichten vor Augen, die allzu vergessen sind. Zum Beispiel, dass die viel gerühmte stabile Währung D-Mark beinahe schon kurz nach ihrem Start gescheitert wäre - hätten die europäischen Partner im Winter 1950/51 nicht großzügig Kredite gewährt.





Mit der D-Mark füllten sich auch die Schaufenster der Geschäfte. Endlich gab es wieder Ware gegen Geld. (Foto: dpa) Währungsreform im Juni 1948

Ebenso gehört ein wenig zum Entzauberungstrunk, dass die Bundesbank, unbestritten erfolgreich, widerstandsfähig und unabhängig, selbstverständlich nicht frei von Fehlern agierte. So führte sie etwa im Jahr 1966 eine Rezession herbei, die letztlich ausgerechnet Bundeskanzler Ludwig Erhard zu Fall brachte.

In den 1980er- und 1990er-Jahren schließlich hatte sich die Wirtschaftswelt grundlegend gewandelt. Die Entscheidungen der Bundesbank für die deutsche Geldstabilität „hatten längst auch europaweite, wenn nicht globale Auswirkungen“.

Alles andere als ein staubtrockener Historienwälzer

Und da mangelte es den deutschen Währungshütern nach Ansicht des Buchautors nicht nur an Weitblick, sondern auch „an diplomatischem Auftreten und Empathie“. Kurz gesagt: Niemand mag den besserwisserischen Klassenstreber.

Bei all diesem Geschehen rund um die deutsche Geldpolitik hätte ein staubtrockener Historienwälzer entstehen können. Zahlreiche Erlebnisberichte verleihen der Lektüre allerdings reichlich Leben und Farbe. Vor allem die Geschichte dreier kleiner Mädchen aus Frankfurt bleibt in Erinnerung, die gleich 25-mal hintereinander Karussell fuhren – bis das Geld weg war und zudem der Arzt kommen musste.

Die kleine Geschichte ereignete sich einen Tag vor der Währungsreform 1948. Hektisch waren die Deutschen bemüht, ihre Reichsmark, die niemand mehr annehmen wollte, gegen Waren zu tauschen – die niemand mehr rausrücken wollte. Da schmissen entspanntere Zeitgenossen ihr Geld lieber in den Main oder zündeten sich mit gerollten Geldscheinen ihre Zigaretten an. Drei kleine Mädchen fuhren Karussell.





Er ist nicht der „Vater der D-Mark“ als der er auch gerne bezeichnet wird, schreibt Autor Stocker. Doch sein Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung ist unumstritten. (Foto: imago images/United Archives) Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard (r.) 1956 auf der Industriemesse in Hannover

Vom Lesevergnügen bis hin zum blanken Entsetzen mögen auch die Empfindungen der Leser bei den Anekdoten über die „Großen“ der Zeit gehen. Da wäre zum Beispiel Bundespräsident Theodor Heuss, der als Deutschlands oberster Staatsmann bei der „Ausgabe der zweiten Banknotenserie der Bank deutscher Länder“ einen Brief an Kanzler Adenauer schrieb.

Er prangerte darin ein „Verbrechen wider die Menschlichkeit“ an – und das ernsthaft keine fünf Jahre nach den schlimmsten Verbrechen wider die Menschlichkeit, die es je gegeben hatte.

Es war die barbusige Europa auf dem neu herausgegebenen Fünfmarkschein, die zur Verschriftlichung seines unkontrollierten Ärgers führte. Weitere hitzige Gemüter, oft aus konservativen Kreisen, erstatteten ebenfalls Strafanzeige gegen die Bank wegen „der Verbreitung unzüchtiger Darstellungen“.

Doch Bundeskanzler Adenauer mischte sich in die Fünfmarkschein-Posse lieber nicht ein. Nun gingen die Deutschen also vorerst „unzüchtig“ ihren Geschäften nach.





Das Euro-Bargeld wurde am 1. Januar 2002 eingeführt und trat zu festgelegten Umrechnungskursen an die Stelle der Scheine und Münzen der nationalen Währungen, wie dem belgischen Franc oder der Deutschen Mark. (Foto: picture-alliance / dpa) Die D-Mark kommt in den Reißwolf

Im Schlusskapitel „D-Mark - eine Bilanz“ tritt dann eine Botschaft des Autors klar hervor. Er räumt ein, dass vieles in der Zeit der D-Mark noch übersichtlicher, gerechter, harmonischer war. „Komplizierter, ruppiger, ungerechter“ seien dagegen die Zeiten des Euros. Doch: „Das würde durch eine Rückkehr zur D-Mark eben nicht geändert.“

Die Deutschen, empfiehlt er, sollten daran mitarbeiten, die europäische Geldpolitik im Sinne der Stabilitätsorientierung mitzugestalten. Denn nostalgisches Schwelgen in verklärter Vergangenheit hilft nicht, wenn sich die Welt inzwischen völlig gewandelt hat.

So ist es hilfreich, die Währungsgeschichte der D-Mark ins faktengetreue Licht zu rücken. Denn nichts, so schrieb es bereits Ökonom Joseph Schumpeter, zeige „so deutlich, aus welchem Holz ein Volk geschnitzt ist, wie das, was es währungspolitisch tut“.

