Rezension Chinesisches Intellektuellenmilieu – Westliche Denker und Ideen als Vorbild

Düsseldorf Im April 1956 rief Mao Zedong Chinas Intellektuelle dazu auf, die Probleme des noch jungen kommunistischen Staates grundsätzlich zu analysieren. Laut Mao sollten „hundert Blumen blühen“ und „hundert Schulen miteinander wetteifern“. Der Enthusiasmus hielt nicht lange: Als die anschwellende Kritik auszuufern drohte und sich zunehmend gegen ihn persönlich richtete, unterband Mao den offenen Diskurs rasch wieder – und verbannte nicht wenige, die ihre Stimmen erhoben hatten, in Arbeitslager.

Man könnte meinen, dass der Verlauf der „Hundert-Blumen-Kampagne“ typisch für autokratische Systeme war, die grundsätzlich die Existenz eines florierenden – und bisweilen auch kritischen – Intellektuellenmilieus nicht tolerieren können. Es gibt dort nur die Meinung der Herrschenden und vereinzelte Dissidenten, die offen den Systemwechsel propagieren und deren Stimmen schnell in Gefängnissen oder dem Auslandsexil verhallen. Wir im Westen neigen dazu, auch das heutige China durch diese sauber zweigeteilte Brille zu betrachten – auf der einen Seite steht der autoritäre Herrscher Xi Jinping, auf der anderen weltberühmte Dissidenten wie Ai Weiwei oder der 2017 verstorbene Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo.

Dieser Wahrnehmung wirken die Sinologen Daniel Leese und Shi Ming mit ihrem Werk „Chinesisches Denken der Gegenwart“ entgegen. Sie haben sich die Mammutaufgabe gestellt, Schlüsseltexte von Intellektuellen, die gegenwärtig in China leben und wirken, zu identifizieren und diese übersetzt und kommentiert dem deutschen Leser zugänglich zu machen. Ihr Projekt belegt, dass zwischen den zwei Polen ein großer „Mittelbau“ existiert: Intellektuelle, die von den meisten westlichen Beobachtern übersehen werden.

Selbstverständlich bewegen sich Uni-Professoren, Journalistinnen, Künstler und Schriftstellerinnen in einem eingeschränkten Meinungskorridor, der zuletzt merklich schmaler geworden ist. Sie stellen weder den Einparteienstaat noch Xis Machtfülle infrage, die er sich seit seinem Amtsantritt 2012 angeeignet hat.

Doch innerhalb dieses abgesteckten Rahmens herrscht eine lebhafte und mitunter auch kontrovers geführte Debatte über eine ganze Reihe von Grundsatzfragen, die jenen, die täglich in unseren Feuilletons aufgeworfen werden, durchaus ähneln: Wie kann China im Zuge der Modernisierung seine Traditionen bewahren? Welchen Beitrag kann die „chinesische Zivilisation“ im 21. Jahrhundert leisten? Wie lässt sich Wirtschaftswachstum sozialverträglich gestalten? Wie verhindert man die Entkoppelung der politischen Eliten?

Daniel Leese, Shi Ming: Chinesisches Denken der Gegenwart

C.H. Beck

München 2023

640 Seiten

29,90 Euro



Zu diesen Fragen werden in China unentwegt Meinungen und Gegenmeinungen in Fachzeitschriften, Zeitungen, auf Blogs und in Social-Media-Kanälen veröffentlicht, die von zig Millionen Menschen gelesen und kommentiert werden. Betritt man dank Leese und Shi diese Intellektuellenlandschaft, ist man frappiert, wie leicht man sich dort als westlicher Leser zurechtfindet.

Das liegt nicht nur an der klugen Buchstruktur und den hervorragenden Übersetzungen. Ein Gefühl der Befremdung bleibt vor allem auch deshalb aus, weil sich der Diskurs stark an westlichen Denkern und Ideen orientiert.

So begegnet man erstaunlich häufig Figuren wie Samuel Huntington, Francis Fukuyama oder Michel Foucault, die in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich den Diskurs in westlichen Gesellschaften geprägt haben – und offenkundig auch chinesischen Intellektuellen als Folie dienen.

Leese und Shi zeigen, dass es auch unter Xis zunehmend autokratischer Herrschaft ein genuines Intellektuellenmilieu gibt. Und darüber hinaus, dass dieses Milieu sich stilistisch und inhaltlich gar nicht so grundlegend von unserem unterscheidet. In Zeiten, in denen politische Kontakte zum Westen eher abbrechen, bieten diese Überschneidungen neue, unerkannte Anknüpfungspunkte.

