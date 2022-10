Francis Fukuyama bangt um den Liberalismus – sowohl von rechts als auch von links sei er bedroht. Wieso es sich lohnt, für die Freiheit zu kämpfen, beschreibt er in seinem neuen Buch.

Die Freiheit ist in Gefahr: Laut Fukuyama war es naiv nach dem Fall der Mauer anzunehmen, liberale Demokratie, Zivilgesellschaft und Menschenrechte würden sich quasi automatisch durchsetzen. (Foto: Moment/Getty Images) Stacheldraht um eine Sprechblase

Düsseldorf In noch jungen Forscherjahren stellte er eine These auf, die Francis Fukuyama schlagartig berühmt machen sollte. „Das Ende der Geschichte“ prophezeite der japanstämmige Stanford-Politologe nach dem Fall der Mauer. Die These schien damals und trotz des überraschend schnellen Zusammenbruchs der kommunistischen Sowjetunion schon ebenso tollkühn wie das Ergebnis jugendlichen Wunschdenkens.

Spätestens jetzt, mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, drängt sich der Eindruck auf, als könnte die Zivilisation nicht weiter entfernt sein vom „Ende der Geschichte“. Es scheint eher rückwärtszugehen in das 20. Jahrhundert, das geprägt war von Krieg und Vernichtung sowie dem erbitterten Kampf zweier Systeme um Einflusszonen und am Ende sogar um die Weltherrschaft.

