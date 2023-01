Rezension Die dunklen Stunden der Weltwirtschaft: „Wir lernen am meisten, wenn die Gegenwart am düstersten ist“

Der britische Wirtschaftshistoriker Harold James analysiert die „Schockmomente“ der Weltwirtschaft. Häufig standen an ihrem Ende neue Technologien.

Der Krieg in der Ukraine war wohl einer der größten Schockmomente im letzten Jahr. Darauf folgten die Energiekrise und eine Megainflation. (Foto: dpa) Ukrainische Soldaten

Das Einzige, was in Krisen noch Konjunktur hat, sind Krisenszenarien. Erst schrumpfen Wachstumszahlen, dann Prognosen, schließlich die Botschaften der Hoffnung. Wenn, wie derzeit, mit einem geopolitischen kalten Krieg, den Spätfolgen von Corona, dem Ukrainekrieg, den damit verbundenen Energiekapriolen sowie einer Megainflation gleich mehrere Großbedrohungen gleichzeitig auftauchen, ist in der begleitenden Literatur und Publizistik „Armageddon“ nicht weit. Untergangsstimmung.

Mitten in diese prozyklisch prosperierende Negativsicht hinein äußert sich einer der bekanntesten Wirtschaftshistoriker in einer völlig anderen Tonlage. Harold James, 66, britischer Professor an der US-Universität Princeton, analysiert wohltuend unaufgeregt die Auswirkungen großer Wirtschaftskrisen.

Anhand von sieben epochalen Ereignissen – beginnend mit Karl Marx, Hungersnöten und Arbeiteraufständen – schildert er, dass ökonomische Verwerfungen nicht nur neue Probleme schaffen, sondern vielmehr den Keim für Aufschwung und Modernisierung in sich bergen.