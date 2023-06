Rezension – „Die Geschichte der Vermögensanlage“ In was früher investiert wurde – und was wir daraus lernen können

Frankfurt Wie schwer sind eine halbe Million Wörter? Rund drei Kilo. So gesehen ist „Die Geschichte der Vermögensanlage“ von Johannes Seuferle ein wuchtiger Brocken – und nichts fürs leichte Reisegepäck im Sommer. Fünf Jahre ackerte der ehemalige Investmentbanker an seinem Werk.

Um Euphorie gleich einzudämmen: Da gibt es nichts für Trader und Schnell-reich-werden-Woller. Vielmehr ist das zweite Wort des Titels, die „Geschichte“, auch Programm.

Lernbegierige mit Hang zur Erhellung gehen damit auf Zeitreise. Wer hat schon eine Ahnung, wie das Vermögen von Demosthenes im antiken Griechenland im Jahr 364 vor Christus aussah? Ein Vergleich zu gängigen zeitgenössischen Depots offenbart erstaunliche Schnittmengen.

Der berühmte Rhetoriker und Staatsmann wies bei einem Gerichtsprozess unter anderem aus: 33 Sklaven, die Schwerter und Messer herstellen, Rohmaterialien wie Holz, Eisen, Kupfer, das Haus der Familie, Bargeld, diverse Einlagen bei Banken. Der Gesamtwert kam auf 76.400 Drachmen.

Sklaven als Vermögensanlage haben sich längst erledigt. Das gilt auch für Waffen. „Aber Degentragen war bei feinen Leuten in Europa bis ins 17. Jahrhundert üblich“, erinnert Seuferle. Die Stichwaffe zählte dann zum Gebrauchsvermögen.

Sammeln was schön und exotisch ist

Der Philosoph Immanuel Kant hatte seine Mittel anders verteilt als Demosthenes. Überliefert sind eine sechsprozentige Bankeinlage, ein Hypothekendarlehen auf ein Rittergut und eine Beteiligung an einer Zuckerfabrik. Wir dürfen dem Königsberger des 18. Jahrhunderts im heutigen Finanz-Slang eine kluge Diversifikation attestieren – und bei der Einlagenverzinsung neidisch werden.

Seuferles zweibändiges Monumentalwerk ist nach Anlageklassen gegliedert. Es geht um mehr als Anleihen, Aktien, Immobilien, Rohstoffe. Eigene Kapitel widmen sich Land, Kunst, anderen Sammelobjekten, alphabetisch von Armagnac bis Zigarren.

Diese Kapitel laden zum Schmökern ein. Was wurde und wird nicht alles gesammelt. Es begann mit den sogenannten Wunderkammern der Fürsten im Spätmittelalter. Da häuften die Herrscher alles an, was besonders schön, ungewöhnlich oder exotisch war.

Begehrt waren Muscheln, Edelsteine, Landkarten, Uhren, Tabernakel, Schachfiguren, astronomische Geräte, Musikautomaten, Münzen und vieles mehr. Mit Ausnahme von Münzen und Edelsteinen gab es für diese Objekte keine funktionierenden Zweitmärkte.

Ab dem 17. Jahrhundert wurden in den Wunderkammern Gemälde immer wertvoller. Das Jahr 1840 brachte eine Erfindung, die gleich ein neues Sammelgebiet schuf: die Briefmarke.

Bis heute Sammeln manchen Menschen mit großer Leidenschaft Briefmarken. (Foto: imago images / Schöning) Briefmarken

In Seuferles Historie findet der Leser Antworten auf die in anderen Finanzhistorien selten gestellten Fragen, etwa: Wie hoch war die Mietrendite von Häusern im Mittelalter, wie entwickelte sich der Silberpreis in den Jahren des Goldverbots von 1933 bis 1974, wie investierte man früher in Infrastruktur?

Manche Güter bekamen erst über die Zeit den Charakter von Vermögensanlagen – oder verloren ihn. Zur letzten Gruppe zählen Sklaven und Waffen. Immer wieder gab es auch völlig neue Investments. Was wäre passiert, hätte man dem Ökonomen Adam Smith vor über zwei Jahrhunderten angeboten, sich eine Internet-Domain zu sichern, Geld in Bitcoins oder CO2-Verschmutzungsrechte zu stecken?

Straßen, Brücken und Kanäle wurden erst zu Objekten der Geldanlage, als staatliche Konzessionen zum Eintreiben von Nutzungsgebühren vergeben wurden. Und natürlich kam die Aktie erst auf den Plan, als die Aktiengesellschaft entstand. Die Entwicklung ging über materiell fassbare Dinge hinaus. Ab dem 19. Jahrhundert wurde sogar geistiges Eigentum als Investment denkbar: Patente, Urheberrechte und Markenrechte.

Es ist erstaunlich, wie sehr uns das Narrativ der Finanzaktiva in der jüngeren Vergangenheit beherrscht. Die USA geben eine gute Messlatte ab: Seit 1980 verfünffachte sich der Börsenwert der Aktien im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.

Das Ergebnis fällt ähnlich aus, wenn man auf Anleihen oder das Kreditvolumen schaut. In so einer aufgeblähten Geldwelt drängt auch immer mehr Kapital in Anlagen. Deshalb wird eine Frage wichtiger: Was kann ich aus der Geschichte lernen? Positives wenig, meint der Autor. Aber es reicht ja schon, die gröbsten Fehler zu vermeiden.

„Die Finanzgeschichte ist voller kollektiver, für den Anleger schmerzlicher Fehlurteile“, erkennt der Buchautor. Oft hat der Herdentrieb fatale Folgen. Spontan fällt einem die skurrile Spekulation mit Tulpenzwiebeln in Holland ein. Die Blase platzte 1637.

Johannes Seuferle: Die Geschichte der Vermögensanlage. 2 Bände im Schuber

Westend Verlag

Frankfurt 2023

1187 Seiten

128 Euro (bis 15.8.23)



Es erscheint surreal, wenn man nachliest, wie viel zur Euphoriezeit eine Zwiebel der seltenen Sorte „Vizekönig“ kostete: 24 Wagenladungen Korn, acht Mastschweine, vier Kühe, vier Fässer Bier, 1000 Pfund Butter und einige Tonnen Käse. Manche machten mit Tulpen ein Vermögen. Viele verloren alles.

Aber gibt es ein Erfolgsrezept? Gerne zieht man sich auf Branchenstars zurück, auf Investmentlegenden wie Warren Buffett. „Die meisten Star-Investoren der Geschichte, wenn sie nur lange tätig waren, scheiterten irgendwann phänomenal“, urteilt Seuferle.

Er erinnert an Bill Gross, den früheren Anleihe-Guru von Pimco. Und Cathie Wood, die Wonderwoman für disruptive Technologien. Sie machte viele ihrer Aktien-Investoren um viele Milliarden ärmer – Stand heute.

Entspannter liest sich die Erfolgsgeschichte der Bilder von Andy Warhol. Er wollte für seine 32 fast identischen „Campbells Soup Cans“ 1962 ursprünglich nur 1000 Dollar haben. Im gleichen Jahr wurden sie an einen Galeristen für 100.000 Dollar verkauft, 1996 vom Museum of Modern Art für 15 Millionen Dollar erworben.

Solche Reichmacher-Geschichten muten wie Märchen mit Happy End an. Es gibt sie auch heute. Wer am Tiefpunkt der Finanzkrise für 10.000 Dollar Aktien des Chipherstellers Nvidia gekauft hätte, wäre heute mehrfacher Millionär.

Aber auch hier ist das Ende der Geschichte noch nicht geschrieben. Manche Experten wittern beim Hype um Künstliche Intelligenz, der Nvidia und andere Tech-Konzerne antreibt, eine Blase, wenn auch nicht in der Dimension der Tulpenzwiebeln.

Am Ende bleibt die Zukunft das, was sie immer war: nämlich unsicher. Um es mit den Worten von Börsen-Altmeister André Kostolany zu sagen: An der Börse kann alles passieren – auch das Gegenteil.

