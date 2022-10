Rezension Jeremy Rifkin rechnet mit uns „Ölmenschen“ ab

München Die Welt ist so sehr am Abgrund, dass man an vielen Tagen nicht weiß, welche Krise zuerst zu bewerten ist. Katastrophe als „new normal“. Ein solcher Zustand lässt die Zahl apokalyptischer Zukunftsbeschreibungen genauso in die Höhe schnellen wie die Menge patenter Lösungskonzepte, die uns vor dem Schlimmsten gerade noch einmal bewahren sollen.

Womit wir bei Jeremy Rifkin, 77, wären, dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, Berater, Aktivisten und Publizisten, der sein treues Publikum alle paar Jahre mit einem Buch unterhält, das jeweilige Modebegriffe aufgreift, ein Grand Design zur Welterklärung liefert und vor allem eines bietet: den Knappheitsfaktor Hoffnung.

Jedenfalls all jenen, die sich durch ein Trommelfeuer von Neologismen und Bombast-Formulierungen bis in den hinteren Teil vorkämpfen. Der Mann hat Guru-Status und versteht es trefflich, den Eindruck zu hinterlassen, als ob die EU-Kommission, China und auch Deutschland exakt sein innovatives energiepolitisches Konzept umsetzen; er hat mit Verantwortlichen ja geredet und sie beraten. Die Joe-Biden-Partei der Demokraten in seinem Heimatland USA ist daher nun endlich auf den richtigen Weg einbogen.´

Ein populärer Propagandist also, der auch Prophet ist. In seinem neuen Werk beschäftigt er sich mit einem Phänomen, das in den vergangenen Jahren bereits zu einer Fülle von Kongressen, Leitartikeln, Workshops und auch Büchern geführt hat: der Resilienz, der Anpassungsfähigkeit an exogene Störungen. Wo der Princeton-Professor Markus Brunnermeier darunter aber in seinem 2021 erschienenen Buch versteht, dass eine Gesellschaft nach einer Krise „zurückfedert“ wie ein Schilfrohr im Sturm (während eine Eiche schon mal zerbirst), macht es Jeremy Rifkin in dieser Frage nicht unter einer „Resilienzrevolution“.

Sie zeichnet sich in seiner Glaskugel so in rund 20 Jahren ab. Hier federt nichts zurück, hier schnellt alles nach vorn.

Es geht also wie immer bei Rifkin um viel mehr, um ein neues Zeitalter, das einer Zeitenwende (noch so ein Modeartikel) folgt. Alle reden von Resilienz, er aber entwirft eine neue Gesellschaft. Schließlich leben wir nach seiner Analyse in einer „globalen Syndemie“, einer Krisengleichzeitigkeit, und die besteht bei ihm aus Fettleibigkeit, Mangelernährung und Klimawandel.

Damit dieser totale Ansatz funktioniert, muss der Autor „böse“ und „gut“ definieren und trennen. Ein altmodisches, gefährliches „Vorher“ wird bekrittelt, um dann umso wirkungsvoller ein ideales, heilbringendes „Nachher“ auszuloben.

„Vorher“, das ist in Rifkins ökonomischer Kulturgeschichte, die er „Reise“ nennt, die Industriegesellschaft alten Typs, auf fossilen Brennstoffen beruhend, auf Wladimir Putins und Donald Trumps Trias aus Öl, Gas und Kohle, aber auch auf Wirtschaftswissenschaften, die in ihrer Marktgläubigkeit wenig kapieren und akklamieren, wenn alle den Scheinbildern „Produktivität“ und „Bruttoinlandsprodukt“ nachjagen, kurzum, wenn sie und die großen Konzerne, auch Weltbank und Internationaler Währungsfonds im Übrigen, ganz dem Dogma der „Effizienz“ unterliegen.

Auch habe das Wegrationalisieren von Millionen von Jobs durch Computerisierung und Künstliche Intelligenz dieser Effizienz zu neuer Kraft verholfen, während sie in aller Welt Arbeitsplätze vernichte, Arbeitnehmer in die Armut treibe und die Verbraucherkrise heraufbeschwöre, so Rifkins Analyse. So wie wir heute rückblickend von „Steinzeitmenschen“ sprechen, werde man uns später einmal „Ölmenschen“ oder „Kohlemenschen“ nennen.

Das Panoptikum des Bösen

Der christliche Glaube, der Mensch mache sich zu Gottes Gefallen die Welt untertan, wird aus dieser Sicht zur fehlgeleiteten Expedition. Allmählich aber sähen wir ein, „dass uns die Erde niemals untertan war und dass die Akteure der Natur deutlich mächtiger sind, als wir dachten“ – und würden die Augen öffnen für die „schmerzliche Realität, dass wir als Spezies ein furchtbares Gemetzel auf unserer Erde anrichten“ – Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände, Wirbelstürme. Rifkins Fazit: „Das Zeitalter des Fortschritts ist tot und wartet nur noch auf seine Obduktion.“

Rifkin ist ein US-amerikanischer Ökonom, Publizist sowie Gründer und Vorsitzender der Foundation on Economic Trend. (Foto: Corbis Entertainment/Getty Images) Jeremy Rifkin

Dem Panoptikum des Bösen stellt der umtriebige Professor der Wharton School an der Universität von Pennsylvania die neue „Ära der Resilienz“ gegenüber, sein schönes „Nachher“, mit der gerechten Informationsgesellschaft neuen Typs als „geteilte peerocracy“, als Bottom-up-Demokratie von unten, die ihren Schwung von Graswurzel-Ideen bekommt, selbstverständlich mit erneuerbaren Energien als Basis und mit dezentralen Strukturen.

Hier nutzen wir alle unsere selbst gewonnene Sonnenenergie, und statt der alten Unternehmenskonglomerate geben nun „agile, hochtechnisierte, kleine und mittlere Genossenschaften“ den Ton an. Finanzkapital wird in der neuen Weltordnung durch „ökologisches Kapital“ ersetzt, und im Übrigen ziehen die Leute angesichts des Megatrends „Bioregionalismus“ von den Metropolen verstärkt aufs Land.

Hatte die Menschheit bisher die Natur als Eigentum betrachtet und gierig ausgebeutet, so besteht laut Rifkin künftig der Raum aus den Lebenssphären der Erde, „die sich gemeinsam zu den Mustern und Strömen einer dynamischen Erde fügen“. Wir seien dann nicht mehr autonome Wesen, die über alles bestimmen, sondern genau wie Tiere und Pflanzen „nur Prozesse, Muster und Ströme“ – der von Viren und Bakterien bewohnte Mensch als bloß „halbdurchlässige Membran“ in einer neuen Thermodynamik. Der aber handelt empathisch und voller „biophilem Bewusstsein“, aus „Liebe zum Leben“ (Erich Fromm).

So sympathisch einem viele der geschilderten Aspekte vorkommen, so mitreißend Rifkin an vielen Stellen schreibt, so sehr fällt doch auf, dass sein Buch gelegentlich eschatologische, auch leicht esoterische Züge aufweist, alles berauscht von einem neuen „Garten Eden“ oder, so kann man es auch sehen, von Mutter Utopia. Rätselhaft bleibt, ob nicht gerade Resilienz effizient ist und wie man den Fortschritt beerdigen kann, wo er doch für technologische Neuerungen noch dringend gebraucht wird.

Rifkins Publikum wird manches aus früheren Büchern bekannt vorkommen. Er versteht es, die Elemente seiner luziden Gesellschafts- und Wirtschaftskritik immer wieder aufs Neue zu mixen. Das Ende des Kapitalismus, das er schon vor vielen Jahren prophezeit hat, ist zwar genauso wenig gekommen wie eine Ökonomie, die zu null Grenzkosten produziert. Einzeltrends werden verabsolutiert, Empirisches bleibt meist draußen, auch aus der Resilienzforschung. Aber Jeremy Rifkin lebt nun mal davon, dass er den Bogen überspannt, damit eine Debatte in Gang kommt.

Bemerkenswert auch, dass Rifkin voller Verve eine Abkehr vom traditionellen Bild der Wissenschaft fordert, das auf den englischen Philosophen Francis Bacon zurückgehe – der wiederum als Erster den Begriff „Resilienz“ prägte und damit physikalische Rückkoppelungen unterschiedlichster Art meinte.

Dass die Turbulenzen auf den Energiemärkten, bedingt durch den im Februar einsetzenden Ukrainekrieg, bei seinem Opus über Resilienz nicht vorkommen, mag den Vorlaufzeiten eines solchen Druckwerks geschuldet sein. Aber die aktuelle Verwirrung der Märkte zeigt doch, wie weit entfernt die Gesellschaften noch von der angestrebten Dekarbonisierung sind, die Rifkin quasi schon als allgemeingültiges Phänomen betrachtet. Der grüne Umbau, die „Thermodynamik“ des Natürlichen, wird komplizierter und langwieriger, als es der Amerikaner bei seiner angekündigten Revolution glauben macht.

„Die Erde erwartet uns“, lautet der letzte Satz dieser Beschreibung einer ambitionierten Reise zum „ökologischen Selbst“. Eine andere Frage ist, ob die Erde auch auf dieses Buch gewartet hat.

