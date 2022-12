Drei Bücher gewähren einen Blick ins Innere des russischen Militärs, der berüchtigten Wagner-Gruppe und des Staatsapparats. Sie zeigen, wie Russland wurde, was es ist.

Die Ausrüstung, Verpflegung der russischen Armee sowie die Vorbereitung und Planung des gesamten Krieges sollen laut dem Autor Filatjew eine Katastrophe sein. (Foto: Reuters) Russische Soldaten

Riga Einen Anhänger mit einem Kreuz trägt Pawel Filatjew am rechten Armgelenk. Auf dem Bildschirm sieht man ihn nur, wenn er an seiner Zigarette zieht. Filatjew ist gerade irgendwo in Frankreich, beim Videochat mit Journalisten sitzt er trotz winterlicher Temperaturen im Freien.

„Ich möchte mich nicht vor Gott stellen und ihm erklären müssen, wie ich aus Kleinmut und wohlwissend, dass es falsch war, weiter am Krieg teilgenommen habe“, sagt er. Und das schreibt Filatjew auch in seinem Buch „Der verbotene Bericht“, das auf Russisch umsonst im Netz verfügbar ist. Besonders als Hörbuch auf Youtube ist das Buch beliebt, es hat dort schon Hunderttausende Hörer erreicht.

Filatjews Buch gehört zu den eindrücklichsten, die in diesem Jahr zum Thema Russland erschienen sind. Unzählige Bücher greifen den Russland-Ukraine-Krieg auf. Das Handelsblatt stellt drei Titel vor, die besonders helfen, die Zusammenhänge zu verstehen. In diesem Falle die russische Perspektive.

