Rezension Mathias Bölinger zeigt, wie der chinesische Staat Uiguren unterdrückt

Im chinesischen Xinjiang wird eine muslimische Minderheit durch die Regierung unterdrückt. Wie es dazu kam, beschreibt Mathias Bölinger in seinem neuen Buch.

Die Uiguren werden systematisch unterdrückt und massenhaft in Zwangslager eingewiesen. (Foto: imago/Kyodo News) Militär in Xinjiang

Berlin Schon der Titel des Buches ist düster: Der High-Tech-Gulag – Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. Dazu ein Bild von zwei Frauen, die im Visier von Überwachungssoftware sind. Der chinesischen Staatsführung wird vorgeworfen, dass Sicherheitsbehörden und die Provinzregierung in ihrem Auftrag in der Region massive Menschenrechtsverletzungen begehen – Peking bestreitet dies. Mathias Bölinger beschreibt in seinem Buch detailliert, wie dabei vorgegangen wird und wie es zu der immer massiveren Unterdrückung der muslimischen Minderheit kam.

Der Sinologe war jahrelang Korrespondent diverser Medien in China, spricht fließend Chinesisch und ist einer der wenigen deutschsprachigen Journalisten, die seit Jahren regelmäßig in die westchinesische Provinz Xinjiang gereist ist. Zeitgleich mit Bölinger war auch die Autorin dieses Textes als Korrespondentin in Peking und lernte ihn dort persönlich kennen.