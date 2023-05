Rezension Transformation: So führen Sie ein Unternehmen in die Zukunft

Um ein Unternehmen aus der Krise zu holen, gibt es diverse Möglichkeiten und Instrumente. Vier Experten diskutieren in ihrem Buch die Pros und Cons der verschiedenen Methoden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Unternehmen strategisch neu aufzustellen – meist benötigt es aber einen „radical change“. (Foto: IMAGO/MASKOT) Unternehmen im Wandel

Düsseldorf Viele in der Vergangenheit bewährte Geschäftsmodelle von Unternehmen büßen gerade an Zukunftsfähigkeit ein – und müssen im Interesse des Überlebens der Unternehmen angepasst, wenn nicht ersetzt werden. Grund sind die sich überlagernden wirtschaftlichen Verwerfungen als Folge der Coronapandemie, des Ukrainekriegs, neuer geopolitischer Blockbildungen, aber auch die in vielen Staaten immer wichtiger werden ökologischen Zielsetzungen.

Vor diesem Hintergrund ist das rasche Erscheinen der zweiten Auflage von „Unternehmenskrisen erfolgreich managen“, einem von erfahrenen Beratungspraktikern verfassten Textbuchs, sowohl ein Beleg für den Bedarf eines solchen Ratgebers für Unternehmenstransformationen als auch für die in der Summe gelungene Konzeption der ersten Ausgabe.

Die vier Autoren sind allesamt selbst Unternehmensberater. Die Aufgabe von Beratern ist es – unter den gegebenen wirtschaftlichen wie politischen Rahmenbedingungen – die Zukunftsfähigkeit von in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen wiederherzustellen, zu sichern oder zu verbessern.