Rezension Zwischen Homeoffice und Selbstfindung – Neue Zeiten braucht neue Wege

In der neuen Auflage erweitert Reinhard K. Sprenger sein Standardwerk um die Themen Home Office und New Work. Darin macht er deutlich: Um den Anforderungen gerecht zu werden, braucht es ein Umdenken.

Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, Selbstfindung prägen die neue Arbeitswelt. Zu viel Freiheit soll es aber laut Sprenger auch nicht geben. (Foto: dpa) Homeoffice

Reinhard K. Sprenger ist ein Freund klarer Worte. „Viele Führungskräfte schaffen mehr Probleme, als sie lösen“, heißt es dann zum Beispiel. Oder: „Manche Führungskräfte haben eine ausgesprochene Sozialallergie.“ Zu finden sind diese Sätze in seinem Klassiker „Radikal führen“ – quasi seinem Opus magnum. Mehr als 100.000 Mal wurde das Buch in Deutschland bereits verkauft.

Sprenger ist einer der bekanntesten Managementexperten Deutschlands. Sich auf seinem Ruhm auszuruhen ist nicht seine Art, er will seine Thesen weiter unter die Leute bringen. Darum erscheint in diesen Tagen eine Neuauflage von „Radikal führen“, erweitert um ein Kapitel zu den Themen Homeoffice und New Work, also der modernen Arbeitswelt.