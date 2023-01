„Schwarzbuch Putin“ „Destruktive Macht“: Wer ist Wladimir Putin?

Wie der russische Präsident an die Macht gekommen ist und wie er sich halten kann, analysieren Galia Ackerman und Stéphane Courtois in ihrem neuen Buch.

Wladimir Putin

Riga Russlands Präsident Wladimir Putin, so ist immer wieder zu hören, hat sein eigenes politisches und persönliches Schicksal unmittelbar an den Krieg gegen die Ukraine geknüpft. Aber wer ist der Herrscher im Kreml, der seit dem Jahr 2000 mit einer Pro-forma-Unterbrechung an der Spitze des russischen Staates steht, wirklich?

An einer Antwort auf diese Frage versuchen sich Galia Ackerman und Stéphane Courtois mit dem von ihnen herausgegebenen „Schwarzbuch Putin“. Gemeinsam mit bekannten Autoren wie Karl Schlögel und Claus Leggewie zeichnen sie in 24 Kapiteln ein vielschichtiges Porträt des Kremlchefs, in dem Putins Entwicklung und die damit in Wechselwirkung stehende Entwicklung Russlands aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet werden.

Nicht zu kurz kommen in diesem Kontext natürlich die bereits vielfach analysierte Geheimdienst-Vergangenheit und -Sozialisierung Putins, sein Verhältnis zur Ukraine und seine Angst vor Umbrüchen in Nachbarstaaten und vor den sogenannten Farbrevolutionen.