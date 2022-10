Shortlist Wirtschaftsbuchpreis Mit einer „Revolution in den Köpfen“ gegen den Wohlstandsverlust

Stepstone-Chef Sebastian Dettmers analysiert die Arbeiterlosigkeit und wie der Rückgang der Weltbevölkerung unseren Wohlstand bedroht. Lösungen für das Problem liefert er mit.

Automatisierungen können ein Teil der Lösung sein. (Foto: Thomas Kuhlenbeck) Arbeitskräfte werden knapp

Lange Zeit war Wahlkampf in Deutschland damit verbunden, dass Parteien etwas gegen die Arbeitslosigkeit in Deutschland unternehmen wollten. Nun ist die Debatte eine andere. „Die große Arbeiterlosigkeit“ heißt Sebastian Dettmers Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, warum eine schrumpfende Bevölkerung unseren Wohlstand gefährdet und was man dagegen tun kann.

Der Chef der Jobplattform Stepstone sieht schon seit längerer Zeit viel mehr in der Arbeiterlosigkeit eine Bedrohung für unseren Wohlstand als in der Arbeitslosigkeit. Dettmers legt den Fokus auf wirtschaftliches Wachstum als maßgeblichen Faktor für Wohlstand. Vermutlich deshalb beschreibt er ausführlich vier unterschiedliche Wachstumsgeschichten aus den USA, China, Großbritannien und Deutschland. Und darin liegt auch eine Stärke des Buchs.