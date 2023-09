Ukraine Ukrainische Frauen berichten in langen Briefen über den Krieg

Als Aurélie Bros den Anruf des Handelsblatts bekam, ob sie ein Hilfsprojekt für Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine koordinieren wolle, zögerte sie keine Minute. Die Geopolitologin kennt sich in der Region aus, war zu Studienzwecken sowohl eine Zeit lang in Russland als auch in der Ukraine unterwegs. Nun also, am 11. Tag des Krieges, legte sie los, organisierte sichere Internetverbindungen ebenso wie Schutzwesten. Etwa 160 Journalistinnen und Journalisten konnte so geholfen werden.

Durch diese Arbeit lernte Bros viele Ukrainerinnen kennen, die ihr berichteten – von ihrer Situation, ihren Nöten, ihrem neuen Alltag inmitten des Krieges. Diese Geschichten wollte Bros festhalten und bat die Frauen, Briefe zu schreiben. Insgesamt sind es 38 Schreiben, zusammengefasst in dem Buch „Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis“. „Diese Frauen haben an die freie Welt geschrieben, um einerseits der russischen Propaganda entgegenzuwirken, andererseits aber auch, um zu zeigen, wie ihr Land ist“, sagt Bros. Das Handelsblatt druckt drei dieser Briefe in gekürzter Version ab.

Olha Stefanyschyna

* 14. Mai 1983, Kyjiw · Parlamentsabgeordnete · Sie war Mitinitiatorin der Gesundheitsreform in der Ukraine und stellvertretende Gesundheitsministerin von 2018 bis 2019. · Aufenthaltsort am 24. Februar 2022: Kyjiw.

1. August 2022

Mein Leben war am 24. Februar zu Ende. Seit dem Tag habe ich nie wieder in meinem Bett geschlafen – dem Bett, das mein Mann Bohdan und ich für unser gemeinsames glückliches Leben ausgesucht hatten. Er wurde am 30. März während eines humanitären Einsatzes in der Nähe der ukrainischen Stadt Tschernihiw durch eine russische Granate getötet.

Zu dieser Zeit war es dort die Hölle, und er und seine Kameraden retteten Menschen vor den russischen Besatzern. Davor hatten sie schon mehr als 150 Menschen aus Butscha und Irpin in Sicherheit gebracht. Doch an diesem Tag wurde ihr Konvoi von einer feindlichen Drohne aufgespürt und mit einem Granatwerfer beschossen.

Bohdan starb im Bruchteil einer Sekunde: Die verdammte Granate traf ihn direkt. Unsere Jungs wollten einfach nur die Menschen in den besetzten Gebieten mit Lebensmitteln und Wasser versorgen und diejenigen rausbringen, die dem Elend entfliehen wollten …

Stellen Sie sich vor, dass Sie eines Tages nicht mehr in Ihrer Wohnung leben, in der Sie Zehntausende glücklicher Stunden miteinander verbracht haben. In Ihrer Wohnung ist es schon August. Aber da steht immer noch ein verstaubter Weihnachtsbaum – unter dem in der Neujahrsnacht 2022 wahre Wunder geschahen: Eltern und Kinder, alle Ihre Freunde packten dort ihre Geschenke aus.

Alle hatten bekommen, wovon sie geträumt hatten. Die Erwachsenen tranken Sekt, die Kinder warfen Konfetti. Damals dachten Sie, man könne das Glück löffeln – so voll, so gesättigt war die Luft in der Wohnung davon. In der Wohnung, in der Sie sich so wohl gefühlt haben. Und in der Sie wahrscheinlich nie wieder leben können. Weil Ihre Familie zerstört wurde von den russischen Invasoren.

Wie die Geschichte gezeigt hat, ist niemand auf der Welt gegen ein solches Leid wie den Krieg gefeit, der einem in einer Sekunde alles nimmt, was man liebt. Für immer.

Heute kämpft Russland nicht gegen die Ukraine. Es kämpft gegen die gesamte zivilisierte Welt. Das tut es schon seit vielen Jahren, und jetzt hat dieser Krieg seinen Höhepunkt erreicht.

Wir waren eine sehr glückliche Familie. Dreizehn Jahre Ehe und zwei wunderbare Töchter, Wlada und Walerija, dreizehn und zehn Jahre alt. Unser Zuhause war voller Harmonie, wir kochten gern leckeres Essen und luden Freunde ein. Wir waren fröhlich und genossen die einfachen Dinge.

Bohdan war mir immer eine Stütze gewesen. Ich bin von Natur aus eine Workaholic und habe mehr als fünfzehn Jahre lang in verschiedenen sozialen Projekten und Organisationen gearbeitet – ich habe mich für das Recht schwerkranker Menschen auf eine Behandlung eingesetzt und gegen die Korruption gekämpft, ich habe „Patienten der Ukraine“ gegründet, eine einflussreiche Organisation, die immer noch Kranken und jetzt auch den Verwundeten des russischen Krieges gegen unser Land hilft.

Nach der Revolution der Würde im Jahr 2014 initiierten meine Kollegen und ich eine Gesundheitsreform in der Ukraine, und 2018 hatte ich das Glück, Stellvertreterin der besten Gesundheitsministerin, Uljana Suprun, zu werden und diese Reform mit ihr zusammen umzusetzen. Vor drei Jahren wurde ich in die Werchowna Rada, das Parlament der Ukraine gewählt, wo ich mich erfolgreich für Gesundheitsthemen eingesetzt habe. Und einer der Gründe, warum ich all das erreicht habe, war die Unterstützung durch meinen Mann Bohdan. Er hat mich immer bestärkt und war stolz auf das, was ich für das Land tat.

Jetzt bin ich stolz auf ihn. Denn er ist für dieses Land gestorben. Er starb als wahrer Held – während er Menschen aus dem von den Russen verursachten Elend rettete. Leider bin ich mit Tränen der Trauer in den Augen und einer großen Wunde im Herzen stolz auf ihn. Er hat mich und die Mädchen sehr geliebt, aber er hat immer gesagt, dass die Ukraine für ihn an erster Stelle steht.

Aurélie Bros (Hrsg.): Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis.

Übersetzung: Lydia Nagel.

Elisabeth Sandmann Verlag.

München 2023.

320 Seiten.

30 Euro.

Das Buch erscheint am 11. September.



Das waren keine leeren Worte. Von klein auf hatte er diese Einstellung von seinem Vater übernommen. Sein ganzes Leben lang sprach Bohdans Vater Jewhen von der schrecklichen Gefahr, die von Russland ausgeht, er war ein glühender Patriot. Bohdans Großeltern waren Mitglieder der UPA, der Partisanenarmee der Ukraine, gewesen. Dafür wurde Jewhens Vater (Bohdans Großvater) von den Tschekisten, den Mitarbeitern der Geheimpolizei, getötet und Stefa, dessen Frau, in ein Konzentrationslager auf Solowki geschickt. Ihr kleiner Sohn Jewhen wurde mit seinen Großeltern nach Sibirien verbannt.

Blutige Massaker, die Ermordung und Folterung unschuldiger Menschen – Russland macht das in der Ukraine (und nicht nur dort) seit Jahrhunderten. Vor weniger als hundert Jahren hatte Bohdans Großvater sein Leben für die Ukraine gegeben, und jetzt wurde Bohdan selbst von den Raschisten umgebracht.

Das letzte Mal sahen Bohdan und ich uns am 24. März. Ich wusste, dass er zu einem gefährlichen Ort in der Nähe von Tschernihiw fahren würde, um Menschen zu retten; dort herrschte das Grauen. „Bist du dir sicher, dass du das jetzt tun musst?“, fragte ich ihn. „Ich kann es nicht nicht tun“, antwortete er.

Ich erinnere mich immer noch an seine blauen Augen und seine feste Zuversicht. Und genau das ist Heldentum – sein persönliches Heldentum und das unserer ganzen Nation. Wir schützen unser Volk, unser Land und vor allem unsere Identität – weil wir das einfach nicht nicht tun können. Bitte helfen Sie uns, damit keine andere zivilisierte Nation auf der Welt mehr das empfinden muss, was ich und Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern gerade empfinden. Wir müssen Russland besiegen. Wir alle zusammen.

Hanna Wassyk

* 26. März 1986, Kyjiw · PhD in philosophischer Anthropologie und Kulturphilosophie, Expertin für Untergrundkultur und Forscherin · Aufenthaltsort am 24. Februar 2022: Bunyonyi- See, Uganda. Am 28. Februar 2022 floh sie vor dem Krieg allein nach Berlin.

20. Oktober 2022

Ich bin früher viel gereist. Vor dem Krieg habe ich vierzig Länder besucht, das sind 16 Prozent der Welt. Manchmal dauerten meine Reisen ein halbes Jahr, manchmal ein paar Monate. In den Nachrichten an meine Familie oder in meinem Tagebuch nannte ich alles mein Zuhause, wo gerade mein Rucksack lag. Ich will damit sagen, dass es vor dem Krieg nicht ungewöhnlich oder beängstigend für mich war, allein unterwegs zu sein.

Auch meine Reisen in die entlegensten Winkel der Welt haben nicht dazu geführt, dass ich zurück nach Hause, in meine gewohnte Komfortzone wollte. Vielmehr war ich, wenn ich nach Kyjiw zurückkam, meist traurig. Die grauen Landschaften in den Plattenbauvierteln der Hauptstadt stimmten mich nicht gerade froh, wieder zu Hause zu sein, ganz im Gegenteil.

Dabei habe ich nie ernsthaft geplant auszuwandern. Wenn mich meine ausländischen Freunde fragten, warum ich nicht ins Ausland zog, erklärte ich, dass ich nicht an ein Land gebunden war – ich hing an meinen Projekten, die zu meinem großen Glück immer interessant und umfangreich waren und die Ukraine und Kyjiw zum Besseren veränderten. Durch diese Arbeit fühlte ich mich an meinem Platz und war zufrieden damit, regelmäßig in den Urlaub zu fahren oder beruflich in andere Länder zu reisen.

Deshalb war meine Überraschung grenzenlos, als ich an jenem schrecklichen Morgen des 24. Februar vom Ausbruch des Krieges erfuhr und den überwältigenden Wunsch verspürte, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, in die Ukraine, zu meinen Leuten, zu meinem Volk. Ich beendete gerade meine Afrikareise und meditierte den fünften Tag auf einer winzigen Insel im Bunyonyi-See in Uganda. Am ersten Tag des Krieges konnte ich wegen eines Gewitters die Insel nicht verlassen und musste auf einen Bus nach Kampala am nächsten Morgen warten. Es dauerte weitere vier Tage, bis ich Berlin erreichte.

Wie es der Zufall wollte, hatte das erste Flugzeug Verspätung, und ich verpasste meinen Anschluss. Ich stand schreiend und weinend am Schalter der Fluggesellschaft und bettelte darum, mir eine andere Verbindung in irgendeine europäische Hauptstadt rauszusuchen, und schrie, dass in meinem Land Krieg ist und ich keine einzige Minute verlieren darf!

Ich reise in der Regel mit einem kleinen Rucksack und wenig Kleidung, sodass ich Uganda im Februar in Shorts und Sandalen verließ. Normalerweise ist das kein Problem – ich steige ins Flugzeug, dann in ein Taxi und schon bin ich zu Hause. Diesmal ging ich jedoch davon aus, dass ich lange brauchen würde, um nach Kyjiw zu gelangen, und dass ich wegen des ständigen Beschusses von Städten, Straßen und Eisenbahnen die Nächte auf Bahnhöfen oder in Luftschutzräumen verbringen müsste. Also beschloss ich, in Berlin einen kurzen Zwischenstopp einzulegen, mir schnell warme Sachen zu besorgen und dann nach Lwiw weiterzureisen.

Doch die Lage um Kyjiw verschlechterte sich zusehends, da die Russen die Vororte der Hauptstadt besetzten und ständig unter Beschuss nahmen. Vor diesem Hintergrund traf ich die rationale Entscheidung, eine Weile in Berlin zu bleiben, damit ich nicht mit meinem Laptop in einem Luftschutzraum ohne Internet sitzen müsste. Dabei wollte ich unbedingt nach Hause, obwohl der Gedanke völlig absurd war. Meine Eltern, die in Kyjiw waren – und immer noch sind –, weinten und flehten mich an, noch ein bisschen abzuwarten. In diesen Tagen fasste ich also den eher rationalen Entschluss, in Deutschland zu bleiben.

In den vergangenen Jahren meines Lebens und meiner Arbeit in Kyjiw habe ich es zu einem relativen Wohlstand gebracht, auch in finanzieller Hinsicht. Ich stamme aus einer nicht sehr wohlhabenden Intellektuellenfamilie, meine Eltern sind Flugzeugkonstrukteure. Der Wunsch, nicht in Armut zu leben, war immer der Antrieb für meine unermüdliche Arbeit, meinen Workaholismus.

Endlich, nach achtzehn Jahren Ausbildung und fünfzehn Jahren beharrlicher Arbeit, oft an mehreren Projekten gleichzeitig, begann es sich auszuzahlen. Ich wechselte vom Überlebensmodus in eine Existenzform, in der ich einen gewissen Komfort genoss, es bestand nicht mehr die Notwendigkeit, mich in allem einzuschränken. Zudem gab mir das erworbene soziale Kapital das Gefühl, wichtig zu sein und gebraucht zu werden.

Am ersten Tag des Krieges beschloss ich, als Freiwillige zu arbeiten und der Ukraine zu helfen. Freiwilligenarbeit bedeutet, kostenlos zu arbeiten, sodass ich jetzt immer noch von meinen Ersparnissen lebe. Das bedeutet auch, dass ich nicht auf die Sozialhilfe verzichten kann.

In den ersten sechs Monaten musste ich mehrmals im Monat mehrere Stunden beim Sozialamt anstehen, um die 350 Euro für Geflüchtete zu erhalten, später folgte die gleiche bürokratische Hölle auf dem Arbeitsamt. Das war wirklich nicht einfach, hatte ich doch in der Ukraine hart gearbeitet, um finanziell unabhängig zu sein, was ich auch ohne fremde Hilfe geschafft hatte.

Dann wurde mir klar, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Entscheidung, auszuwandern und ein neues Leben in einem neuen Land zu beginnen, und das Gleiche in einem Land zu tun, das man sich nicht ausgesucht hat, weil jemand Bomben auf meine Stadt wirft und alles zerstört, was ich mir jahrelang aufgebaut habe. Im ersten Fall geht es um Möglichkeiten, im zweiten Fall um den zwangsweisen Entzug der Entscheidungsfreiheit. In dieser fehlenden Freiheit liegt der größte Schmerz der Kriegsgeflüchteten.

Diese fehlende Freiheit hat nicht nur mir, sondern auch den meisten meiner Freunde und ehemaligen Kollegen, die sich im Exil befinden, die Energie geraubt. In den jetzt sieben Monaten des Krieges bin ich neunzehnmal zwischen den Wohnungen meiner Freunde umgezogen, die auf Reisen waren und mich in ihrer Abwesenheit bei sich zu Hause wohnen ließen.

Während dieser sieben Monate habe ich meine Koffer nie ganz ausgepackt, denn der nächste Umzug stand schon vor der Tür. In diesen sieben Monaten habe ich mich nie zu Hause gefühlt. Und außerdem kann man sich vielleicht vorstellen, welchen Lebensstandard man für 350 Euro im Monat erlangen kann, wenn man mit einem kleinen „Notfallkoffer“ nach Deutschland kommt.

Ich bin mir seit Langem des besonderen Status der Ukraine bewusst, die zu „europäisch“ ist, um wie ein Drittweltland behandelt zu werden, aber eine zu lange Geschichte der Unterdrückung, Zerstörung um als gleichberechtigter Akteur behandelt zu werden. Wir waren immer irgendwo dazwischen, sowohl geografisch als auch metaphysisch gesehen. Das klingt jetzt schrecklich, aber dieser Krieg gibt uns viel mehr, als er uns nimmt.

Auch wenn der Preis dafür unerträglich schmerzhaft, blutig und traumatisierend ist. Wir erkämpfen uns nicht nur unser Land, nicht nur das Recht auf unsere Stimme und Anerkennung, sondern auch unser Selbstbewusstsein als Ukrainer, als unabhängiges, reifes Volk mit seiner eigenen Kultur, Geschichte, Sprache und eigenen Traditionen.

[Anm. d. Hrsg: Nachdem sie diesen Brief geschrieben hat, kehrte Hanna in die Ukraine zurück, wo sie eine militärische Ausbildung absolvierte, um an die Ostfront zu gehen.]

Kristina Parioti

* 11. September 2002, Mariupol · Philologin · Aufenthaltsort am 24. Februar 2022: Mariupol. Am 14. April 2022 floh sie vor dem Krieg nach Ingolstadt, Deutschland.

30. Juni 2022

„Das gute Leben ist dort, wo wir gerade nicht sind.“ Dergleichen hören wir im Alltag oft. Aber wenn wir ein Wort streichen, bekommt der Satz eine andere Bedeutung: „Das gute Leben ist dort, wo wir gerade sind.“ Diese Worte haben mir und meiner Familie geholfen, der Hölle zu entkommen, in der wir uns befanden, nämlich Mariupol.

Der Krieg hat uns unerwartet überrollt, so wie das ganze Land, aber es gibt einige Städte, die am meisten gelitten haben und in denen man nicht mehr leben kann. Genau ein solcher Ort ist Mariupol geworden. Es war eine schöne Stadt am Meer, in der Frieden und Ruhe herrschten und alle in ihrem eigenen Tempo lebten. Die Menschen hatten ihre Ziele und Pläne, ihre Träume, die alle am 24. Februar zweitrangig wurden.

Am 14. April 2022 floh sie vor dem Krieg nach Ingolstadt. Kristina Parioti

Am Morgen des 24. Februar hatte ich mich nicht in die Onlineseminare der Universität eingeloggt, sondern machte mir Gedanken über den Krieg und die Zukunft unseres Landes; dabei ging es gar nicht so sehr um mich und meine Stadt. Niemand hatte erwartet, dass der Krieg so katastrophale Ausmaße annehmen und so schreckliche Folgen haben würde.

Nach Russlands Invasion in ukrainisches Gebiet hörten meine Familie und ich rund um die Uhr Explosionen und lasen die Nachrichten, was unsere Anspannung und Unruhe nur noch verstärkte. Meine Familie ist klein: meine Mutter, mein jüngerer Bruder und ich. In den folgenden Tagen blieben wir zu Hause, auch unter schwerem Artilleriebeschuss, denn der Keller in unserem Haus war als Schutzraum nicht geeignet. Als der Beschuss intensiver wurde, waren wir dann doch gezwungen, in einen nahe gelegenen Keller zu gehen, in einem fünfstöckigen Gebäude bei dem Haus meines Großvaters mütterlicherseits.

Bis zu diesem Moment waren diejenigen, die jeden Tag mein Leben mit mir teilten, bei mir gewesen: mein Freund und meine Katze. Wir versuchten, ruhig zu bleiben, aber das war unmöglich, da wir jeden Tag die Nachrichten lasen. Da mein Freund schon früher in der Armee gewesen war, musste er sich, als in der Ukraine die Mobilisierung begann, beim Militärkommissariat melden und auf weitere Anweisungen warten. Am 28. Februar sagten sie ihm, dass sie ihn bei Bedarf zurückrufen würden – der Anruf kam noch am selben Tag. An diesem Tag sahen wir ihn zum letzten Mal.

Anfang März waren meine Familie und ich zusammen mit anderen Familien und Bekannten aus der Gegend in dem Keller und hofften jeden Abend, dass dies das letzte Mal sein würde. Alle hofften, dass die Regierung den Konflikt auf diplomatischem Wege lösen würde und dass alle aus den Kellern in ihr normales Leben zurückkehren könnten. Doch Anfang März schlugen neue Granaten in Mariupol ein, sodass es in der Stadt kein Wasser, Gas, Licht, keinen Strom und keine Netzverbindung mehr gab.

Die folgenden zwanzig Tage schliefen wir in Kellern, kochten bei Luftangriffen auf dem Feuer, sahen kein Sonnenlicht und lebten in der falschen Hoffnung, dass morgen alles vorbei sein würde und wir nur „ein paar Tage warten“ müssten. Von Zeit zu Zeit liefen mein Bruder und ich zu unserem Haus, um ein paar Sachen zu holen. Wir fütterten die Katze und nahmen wichtige Dokumente, Lebensmittel und Kleidung mit zurück, inmitten der Explosionen. Wir schliefen im Keller auf Holzbrettern, im Wintermantel und mit Schuhen, bei minus zwölf Grad.

Ich dankte Gott ununterbrochen für das Leben und für einen weiteren Tag in diesem kalten, staubigen, dunklen, grauen, stickigen Keller, der mich und meine Familie vor der Apokalypse oben beschützte, vor Panzern, die direkt in die Höfe von Wohnhäusern fuhren, vor Luftangriffen, die drei Meter tiefe Krater hinterließen. Ich dankte Gott für die Möglichkeit zu leben, während viele andere Menschen bereits für immer um diese Möglichkeit gebracht worden waren. Diese Phase dauerte bis zum 20. März.

In dieser Zeit verloren viele Menschen die Nerven und verließen die Stadt, trotz des Risikos, trotz der Tatsache, dass es keine humanitären grünen Korridore gab und das russische Militär Zivilisten tötete, selbst wenn sie Schilder mit der Aufschrift „Kinder“ an ihren Autos hatten.

Nach und nach, Tag für Tag, wurde der Keller immer leerer, es waren immer weniger Menschen dort, und mich ergriff ein elendes inneres Gefühl der Hilflosigkeit. Sogar diejenigen, die keinen Führerschein hatten, versuchten wegzukommen. Die Autos waren kaputt und hatten kaum Benzin, Handys wurden an den Autobatterien aufgeladen, Regenwasser wurde aufgefangen.

Im Krieg haben alle ihr wahres Wesen offenbart. Manche teilten ihr letztes bisschen Essen, andere versteckten es und aßen es selbst. Und es gab Fälle von Plünderungen. Ich wollte raus aus dieser Hölle, diesem Chaos, diesem Ort, wo auf der Straße Leichen lagen, zwischen ausgebrannten Häusern, bei verlassenen Menschen. Ich betete zu Gott, er möge mir eine Möglichkeit geben, von dort wegzukommen.

Eines Tages gab er sie mir. Frühmorgens kam ein Mann auf unseren Hof, der seine Familie von der anderen Seite von Mariupol holen wollte. Aber das Militär ließ ihn nicht dorthin, also hatte er Platz in seinem Auto für drei Personen nach Saporischschja. Ich habe schnell reagiert – aber meine Mutter stand still neben dem Auto und holte ihre Sachen nicht, sondern sah nur dabei zu, wie andere Leute einstiegen. Sie konnten sicher in eine andere Stadt kommen.

Ich flehte meine Familie an, endlich ihre Sachen zu packen und die Stadt zu Fuß zu verlassen, das war die einzige Möglichkeit rauszukommen. Es hatte keinen Sinn, dort zu bleiben, wir wussten, dass niemand kommen und uns retten würde. Meine Mutter verhielt sich so, weil sie sich entscheiden musste, entweder die Kinder zu retten und ihren Vater zurückzulassen oder aber bei ihm zu bleiben.

Während die Stadt unter Beschuss lag, liefen mein Bruder und ich zum letzten Mal nach Hause, wir brachten die Katze in die Wohnung unseres Großvaters, die näher am Keller lag, nahmen das Nötigste mit und packten für den Fußmarsch. Die Nacht vor unserem Aufbruch waren wir sehr aufgeregt, wir wussten nicht, was uns erwartete.

Und dann kam der Morgen des 23. März. Wir sammelten unsere Sachen ein, verabschiedeten uns schweren Herzens von Großvater, der uns versicherte, dass er gut allein zurechtkommen würde, ich umarmte die Katze zum letzten Mal, und wir gingen los mit dem, was wir tragen konnten. Auf der Straße, die wir entlangliefen, hörten wir, dass in der nächsten Straße gekämpft wurde, aber es gab kein Zurück mehr.

Meine Mutter ging mit Tränen in den Augen, weil sie, um ihr Leben zu retten, alles zurücklassen musste, was ihr lieb und teuer war. Und wir erreichten tatsächlich den Checkpoint, über den wir in das unbesetzte Gebiet der Ukraine gelangten. Wir hatten es an einem Tag von Mariupol nach Berdjansk geschafft, zu Fuß und mit Evakuierungsbussen.

Wir waren etwa eine Woche unterwegs. Als ich endlich mein Ziel erreicht hatte und in Deutschland angekommen war, musste ich immer nur an meinen Freund denken. In dem Keller in Mariupol hatte ich versucht, nicht an ihn zu denken, um mir keine Sorgen zu machen. Er hatte mir gesagt, das sei das Beste, was ich für ihn tun könne, mir keine Sorgen zu machen.

Das habe ich dann auch seinetwillen getan, obwohl es mir sehr schwerfiel. Nach einer Woche in Deutschland, in der ich mich etwas eingelebt hatte, erhörte Gott plötzlich meine Gebete, und mein Freund schrieb mir. Es war die erste Nachricht, die ich seit dem 28. Februar von ihm erhalten hatte. Als er mir ein Foto von seiner Verletzung schickte, wurde mir klar, dass er nur aufgrund dieser Verletzung hatte schreiben können. Das war der Preis, den er zahlen musste, um mir sagen zu können, dass er am Leben war.

Als ich erfuhr, dass er in einem Lazarett in Asow-Stahl lag, konnte ich ihm nur schreiben, wie stolz ich auf ihn war, wie sehr ich seinen Mut und seine Tapferkeit bewunderte, wie sehr ich ihn liebte und wie sehr ich ihn vermisste. Unsere Beziehung war nur noch stärker geworden. Wie nie zuvor wollte ich ihn umarmen und nie wieder loslassen, aber das war unmöglich.

In all den Zügen und Bussen, mit jedem Schritt von zu Hause weg hatte ich mich auch von ihm entfernt. Wenn er die Möglichkeit hatte, schrieb er, aber dann lange Zeit wieder nicht mehr. Das letzte Mal haben wir im April miteinander gesprochen, und jetzt ist schon Juni.

Im Internet tauchen immer mehr Fotos von unserer Gegend auf. Es zeigte sich, dass wir gerade noch rechtzeitig weggekommen waren. Von unserem Haus war nichts mehr übrig, es war völlig abgebrannt. Wenn ich nach meiner Zukunft gefragt werde, bin ich verwirrt und weiß nicht, was ich antworten soll, denn wenn ich in die Ukraine zurückkehre, dann nicht nach Mariupol.

Dort ist nichts mehr. Ich verstand und realisierte einen äußerst wichtigen Gedanken, der mir half, innerlich stark zu bleiben: „Du kannst nicht alles kontrollieren, was dir widerfährt. Aber du kannst kontrollieren, wie du reagierst. Deine Stärke liegt in deinem Kampf.“

[Anm. d. Hrsg: Pavlo, der Freund von Kristina, kämpfte in Asow-Stahl, bevor er von der russischen Armee inhaftiert und gefoltert wurde. Er wurde am 3. November 2022 freigelassen. Kristina und Pavlo haben am 24. April 2023 geheiratet.]. „“

