 Abstimmung: Leserpreis: Welches ist Ihr bestes Wirtschaftsbuch des Jahres?

Sie sind gefragt, liebe Leserinnen und Leser: Wählen Sie aus den zehn Büchern der Shortlist zum Wirtschaftsbuchpreis Ihren Favoriten! Hier geht es zur Abstimmung.

In diesem Jahr gibt es neben dem von der Jury ausgewählten Gewinner auch einen Leserpreis. Sie haben die Möglichkeit eine Stimme für ihren Favoriten abzugeben. (Foto: picture alliance / Zoonar) Bücher

Düsseldorf Bereits zum 16. Mal vergibt das Handelsblatt gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse und der Investmentbank Goldman Sachs den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis. Die Auswahl ist vielfältig. Die zehn besten von deutschen Verlagen eingereichten Wirtschaftsbücher des Jahres beschäftigen sich mit der Klima- und Mobilitätswende, dem Cum-Ex-Skandal, dem Fachkräftemangel, Chancengleichheit oder allgemeinem Wirtschaftsverständnis. Aus diesen Titeln kürt eine hochkarätig besetzte Jury den Siegertitel.

Zusätzlich gibt es in diesem Jahr erstmals einen Leserpreis, der exklusiv von den Leserinnen und Lesern des Handelsblatts bestimmt wird. Ab sofort sind Sie daher gefragt! Welches ist Ihrer Meinung nach das beste Wirtschaftsbuch des Jahres, liebe Leserinnen und Leser?

Rezensionen zu allen zehn nominierten Titeln finden Sie auf handelsblatt.com/wirtschaftsbuchpreis. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und wählen Sie aus der Shortlist Ihren Favoriten. Hier können Sie direkt abstimmen:

Am Abend des 21. Oktober wird der Deutsche Wirtschaftsbuchpreis auf einer feierlichen Gala im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen. Die Gewinner von Publikumspreis und Jurypreis werden vorab nicht an die Verlage kommuniziert, sondern am Abend der Preisverleihung überrascht. Wer die Preise erhält, bleibt also bis zum letzten Moment spannend.

Mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis werden eine Autorin oder ein Autor ausgezeichnet, die in beispielhafter Weise das Thema Wirtschaft behandeln und einem breiten Publikum ökonomische Zusammenhänge verständlich nahebringen. Das Motto des Preises lautet deshalb „Wirtschaft verstehen“.

