Gemeinsam mit dem KI-Experten Kai-Fu Lee hat der Science-Fiction-Autor Qiufan Chen Visionen einer von Automatisierung geprägten Zukunft entworfen. Ein Interview.

„Wir müssen aktiv dafür sorgen, dass es nicht die negative Seite dieser Technologie ist, die zu Tage tritt“, sagte der Autor. (Foto: Markus Kirchgessner für Handelsblatt) Chen bei der Verleihung des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises

Frankfurt Die Jury des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises hat entschieden: „KI 2041 – Zehn Zukunftsvisionen“ von Kai-Fu Lee und Qiufan Chen, erschienen im Campus Verlag, ist das beste Wirtschaftsbuch des Jahres. Am Freitagabend wurde der Preis im Rahmen der Frankfurter Buchmesse bei einer feierlichen Gala überreicht. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.

Die Auszeichnung sei „eine großartige Ermutigung“, freute sich Co-Preisträger Qiufan Chen, der per Videochat zugeschaltet war. Der chinesische Autor stand im Moment der Verkündung im Regen in einer „kleinen Stadt in der Schweiz“. In seine Heimat zurückzukehren sei derzeit schwierig, sagte der chinesische Autor – aufgrund dessen, „was gerade in der Welt passiert“. KI-Experte Kai-Fu Lee hält sich derzeit außerhalb Europas auf und konnte daher nicht an der Gala teilnehmen.

