 Ehemalige Preisträger des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises: „Wenn es Ihre Kinder verstehen, werden es auch die Leser verstehen können“

Die beiden früheren Wirtschaftsbuchpreisträger diskutierten am Freitagabend über die Kunst, Wirtschaft verständlich zu machen. (Foto: Markus Kirchgessner für Handelsblatt) Tomáš Sedláček (rechts) und Nikolaus Piper

Frankfurt „Wirtschaft verstehen“ – so lautet das Motto des Deutschen Wirtschaftspreises, den das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und die Investmentbank Goldman Sachs in diesem Jahr zum 16. Mal verliehen haben. Klingt simpel – ist aber alles andere, wie Tomáš Sedláček aus eigener Erfahrung weiß: „Ich selbst hatte das Thema Wirtschaft vor langer Zeit einmal sehr gut durchdrungen – zumindest dachte ich das, nachdem ich mein allererstes Buch dazu gelesen hatte“, scherzte der tschechische Ökonom am Freitagabend auf der Bühne der Preisverleihung. „Ich hätte damals mal besser nach meinem ersten Wirtschaftsbuch aufhören sollen. Denn je mehr ich las, desto mehr zeigte sich: Wirtschaft ist dann leider doch ein sehr komplexes Thema.“

Umso verdienstvoller ist es, dieses komplexe Thema verständlich und anschaulich aufzubereiten – so, dass nicht nur die Kollegen aus Ökonomenkreisen etwas davon haben, sondern auch der gemeine Leser. Und genau dieses Verdienst ist es, für das Sedláček selbst vor zehn Jahren der Deutsche Wirtschaftsbuchpreis verliehen wurde. Die große Stärke seines 2012 prämierten Buchs „Die Ökonomie von Gut und Böse“ sei, dass es den Leser in den Bann ziehe, urteilte seinerzeit die Jury.

Die Gala des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises war in diesem Jahr auch ein Abend, der zurückschaute, um nach vorn zu schauen. Im vergangenen Jahr, zum 15-jährigen Jubiläum, war die Idee entstanden, ehemalige Preisträger noch einmal gemeinsam auf die Bühne zu bringen, um zu beleuchten, wie sich das Wirtschaftsbuch in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Und so trafen sich auf der Bühne vier renommierte Denker: der Berater Daniel Schäfer, der Journalist Nikolaus Piper, der Ökonom Tomáš Sedláček und der Jurist Daniel Zimmer – die Preisträger der Jahre 2007, 2009, 2012 und 2013. In zwei Panels versuchten sie zu ergründen, was das Geheimnis des verständlichen Schreibens über wirtschaftliche Themen ist.

Wer Wirtschaft verständlich erklären wolle, müsse es zunächst einem Publikum zu vermitteln versuchen, das fernab vom Thema zu Hause sei, sagte Nikolaus Piper, Wirtschaftsbuchpreisträger 2009: „Versuchen Sie zunächst, es Ihren Kindern zu erklären“, riet der Volkswirt und Journalist. „Wenn es für Ihre Kinder verständlich ist, werden es auch die Leser verstehen können.“

Dass es dafür auch einmal unkonventionelle Formate abseits des klassischen Sachbuchs braucht, ist naheliegend. „Ich bin der Meinung, dass man auch mit Belletristik Wirtschaft anschaulich und verständlich erklären kann“, sagte Daniel Zimmer. Der ehemalige Chef der Monopolkommission war 2013 für sein Buch „Weniger Politik!“ mit dem Wirtschaftsbuchpreis prämiert wurden, damals noch eine klassische Streitschrift.

Inzwischen schreibt er auch Romane, sitzt gerade an seinem zweiten Wirtschaftskrimi. Dieser werde „auch ein bisschen zum Generalthema des Wirtschaftsbuchpreises passen: Wirtschaft verstehen“, kündigte Zimmer auf der Bühne an.

Bislang ist noch nie ein rein fiktives Werk mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis prämiert worden. Aber: „In der heutigen Gesellschaft der Informationsüberflutung“ sei der Bedarf, „Dinge zu verstehen und hintergründig zu durchdringen“, größer denn je, sagte Daniel Schäfer, Wirtschaftsbuchpreisträger 2007, beim Preisträger-Panel.

Schäfer war 2007 der erste Gewinner des Wirtschaftsbuchpreises überhaupt. Zimmer wurde 2013 für sein Buch „Weniger Politik!" ausgezeichnet. (Foto: Markus Kirchgessner für Handelsblatt) Daniel Zimmer (rechts) und Daniel Schäfer

Dazu verriet Tomáš Sedláček: Eigentlich habe er mit seinem 2012 prämierten Buch versuchen wollen, „es etwas komplizierter für uns Ökonomen zu machen, indem ich unserer Disziplin eine philosophische Substanz gab“. Denn: „Damit, dass mein Werk in ganz neue Kreise dringen würde, dass es auch Menschen aus künstlerischen und philosophischen Disziplinen dazu bringen würde, sich mit dem Thema Wirtschaft zu beschäftigen, hätte ich seinerzeit nie gerechnet.“

Genau das aber ist eingetreten: „Die Ökonomie von Gut und Böse“ machte Sedláček zum viel gefragten Star-Ökonomen, wurde zu einem „Reiseagenten“, wie er selbst sagt, der seine ökonomischen Ideen in die ganze Welt und in verschiedenste gesellschaftliche Kreise trug.

Sein persönliches Werkzeug der Wahl, um Wirtschaft verständlich aufzubereiten, sei die Parabel, erläuterte Sedláček auf der Bühne. Entwickelt habe er dieses Vorgehen bereits vor seiner Tätigkeit als Buchautor – während seiner Zeit als ökonomischer Berater des tschechischen Präsidenten Václav Havel. „Havel konnte damals mit trockener Wirtschaft nichts anfangen, er kam selbst eher aus der Philosophie. Ich musste also mit Bildern und mythologischen Motiven arbeiten, um ihm das zu vermitteln, was ich vermitteln wollte.“

Und da ist er dann gar nicht so weit weg von der bildlichen Form der beiden diesjährigen Preisträger Kai-Fu Lee und Qiufan Chen.

