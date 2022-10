Gala im Rahmen der Frankfurter Buchmesse Deutscher Wirtschaftsbuchpreis 2022: Das Siegerbuch vereint Science Fiction und Fachbuch

„Ki 2041“ der Autoren Kai-Fu Lee und Qiufan Chen ist das beste Wirtschaftsbuch des Jahres. Die Verkehrsexpertin Katja Diehl gewinnt mit „Autokorrektur“ den erstmalig vergebenen Leserpreis.

Die Akteure des Abends freuen sich über eine gelungene Preisverleihung. (Foto: Markus Kirchgessner für Handelsblatt) Veranstalter, Nominierte, ehemalige und neue Preisträger

Frankfurt Krieg, Klimakrise, Energiekrise, Inflation, die noch immer anhaltende Pandemie: Es sind vor allem angsteinflößende Themen, die in diesen Tagen dominieren. Da ist es umso wichtiger, auch auf das zu blicken, was Hoffnung, Vertrauen und eine Richtung gibt. Einen Hinweis, wo die Zukunft die Menschen womöglich hinführt.

Vor diesem Hintergrund hat eine prominent besetzte Jury entschieden: Der Deutsche Wirtschaftsbuchpreis 2022 geht an den KI-Experten Kai-Fu Lee und den Science-Fiction-Autor Qiufan Chen für ihr Buch „KI 2041 – Zehn Zukunftsvisionen“, erschienen im Campusverlag. Der Preis in Form eines gläsernen Buches ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Handelsblatt vergibt ihn seit 16 Jahren gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse und der Investmentbank Goldman Sachs.

Das Gewinnerbuch sei „so sehr nach vorn gerichtet wie keines der anderen Bücher“, urteilte die Jury, die den Titel aus einer Shortlist von zehn Büchern auswählte. Es liefere einen wichtiger Beitrag für Gesellschaft wie Wirtschaft, um das Verständnis von Künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Auswirkungen zu verbessern.

Gemeinsam entwickelten die beiden Autoren, die sich in ihrer Zeit bei Google kennengelernt haben – Lee war damals Chens Chef –, die Idee für ein ungewöhnliches Projekt, das Fiktion und Forschung zusammenführt. Der Computerwissenschaftler Lee entwarf eine „Technologiekarte“, wie er es ausdrückt, anhand der Chen zehn fiktiven Geschichten schrieb. In einem analytischen Teil erläutert Lee nach jeder von Chens Erzählungen die Technologie, die im Mittelpunkt der Geschichte stand, und zeigt ihre Licht- und Schattenseiten auf.

Nach zwei pandemiebedingt etwas minimierten Ausgaben, konnte die Preisverleihung in diesem Jahr wieder im Rahmen einer feierlichen Gala im Frankfurter Hof stattfinden - vor fast 150 geladenen Gästen.

Der chinesische Autor war am Freitagabend live aus der Schweiz zugeschaltet. (Foto: Markus Kirchgessner für Handelsblatt) Co-Preisträger Qiufan Chen (auf Bildschirm), Jurypräsident Hans-Jürgen Jakobs

Buchmesse-Chef Juergen Boos und Goldman-Sachs-Chef Wolfgang Fink, die beide Teil der Jury sind, berichteten von der besonders kontroversen Diskussion in diesem Jahr. „Wir haben hart und intensiv diskutiert. Ich habe sogar den einen gegen den anderen Favoriten ausgetauscht im Laufe der Sitzung“, sagte Fink. Die Buchmesse verstehe sich als „Spiegel der Gesellschaft“, sagte Boos – die Buchbranche spiegele, was passiert.

Dies zeigte auch die Shortlist in diesem Jahr. Die Themen waren vielfältig, ein klarer Trend – wie etwa im vergangenen Jahr die Pandemie – war nicht zu erkennen. Entsprechend vielseitig waren die Pitches, in denen die zehn Nominierten – oder ihre Vertreter aus den jeweiligen Verlagen – ihre Bücher dem Publikum vor der Verkündung der Preisträger noch einmal vorstellten.

Am Ende der Vorträge stimmte das Live-Publikum darüber ab, wer es am meisten überzeugt hat – zwar ohne Auswirkung auf die Vergabe der Preise, aber eine direkte Rückmeldung für die Autoren. Die Journalistin Katrine Marçal, die eigens aus London angereist war, lag dabei vorn.

„Vor 5000 Jahren wurde das Rad entwickelt. Eine Erfindung, die die Welt und die Wirtschaft veränderte“, hatte Marçal in ihrem Pitch zum Buch „Die Mutter der Erfindung“ gesagt. „Seitdem haben wir Räder nahezu überall installiert – an Autos, Fahrrädern, sogar in Hamsterkäfigen. Wann aber setzten wir Räder unter unser doch oft so schweres Gepäck, um es besser transportieren zu können? Erst 1972.“

Die Journalistin überzeugte das Live-Publikum mit ihrem Pitch am meisten. (Foto: Markus Kirchgessner für Handelsblatt) Katrine Marçal

Die Erklärung dafür liegt für Marçal im Gender-Bias. Er verhindere Innovationen, weil die Sicht der Frauen nicht ausreichend berücksichtigt werde. Und welcher Mann wäre vor 1972 schon bereit gewesen, Koffer auf Rädern hinter sich herzuziehen?

Der Ökonom Armin Falk erklärte, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein – im Privaten wie im Beruf: „Moral hat einen Preis. Und je teurer eine soziale Handlung ist, desto unwahrscheinlicher ist sie.“

Der Journalist Massimo Bognanni erklärte die True-Crime-Geschichte Cum Ex und wie sie unter den Augen des Staates passieren konnte – „ein Skandal, der alle angeht, denn es ist unser Steuergeld, es ist Geld, das fehlt, für die Verkehrswende, die Energiewende und Vieles mehr.“

Katja Diehl: „Ich habe eine Mission“

Und dann war da noch die Verkehrsexpertin Katja Diehl, die ihren Pitch mit einer Frage eröffnete: „Willst du oder musst du Auto fahren?“ Es ist die zentrale Frage ihres im Verlag S.Fischer erschienenen Buches „Autokorrektur“, in dem sie für die Verkehrswende kämpft, für eine Abkehr auf die so große Zentrierung auf das Auto als Deutschlands Verkehrsmittel Nummer Eins.„Das Ich ist nicht so wichtig wie das Wir. Und das gilt auch für die Mobilität“, sagte Diehl.

Bei den Leserinnen und Lesern des Handelsblatts hat sie damit offenbar einen Nerv getroffen. Vier Wochen lang lief die Abstimmung zum Leserpreis, der kurz vor dem eigentlichen Wirtschaftsbuchpreis zum ersten Mal verliehen wurde. Die Mehrheit der knapp 2500 abgegebenen Stimmen ging an Katja Diehl.

Ihr Werk sei „eine Mission“, sagte Katja Diehl (rechts) bei der Preisverleihung. „Damit hier jetzt zu stehen berührt mich sehr.“ (Foto: Markus Kirchgessner für Handelsblatt) Glückliche Gewinnerin des Leserpreises

Jubelnd und ungläubig zugleich kam sie auf die Bühne: „Ich bin gerade wirklich fassungslos“, sagte sie. „Allein schon, dass ich bis hierhin gekommen bin, ist etwas Großartiges.“ Sie habe mit ihrem Buch eine Mission, habe den Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, eine Stimme geben wollen, um aufzuzeigen, wo Alternativen nötig und möglich sind. 60 Interviews hat sie dafür geführt.

Warum die Jury sich als Gewinner des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises für Lee und Chen als Sieger entschied, begründete sie so: „Das Buch ist gut lesbar, und das bei einem komplizierten Thema. Es beschreibt wichtige Trends der Zukunft, ist so etwas wie ein Lesebuch der Utopie, die heute schon zum Teil wahr ist, ohne dass uns das immer bewusst ist“, sagte der Juryvorsitzende Hans-Jürgen Jakobs. „Es ist Science Fiction und es ist Fachbuch in einem. Es liefert alle Argumente, um mit den Chancen, aber auch mit den Risiken für eine Gesellschaft umzugehen.“

Stellvertretend für die beiden chinesischen Autoren Lee und Chen nahm Judith Wilke-Primavesi, Programmleiterin des Campus Verlags, die Auszeichnung entgegen. „Was mich am meisten fasziniert hat an diesem Buch ist, dass Künstliche Intelligenz sonst in vielen Publikationen sehr abstrakt rüberkommt und damit einen gewissen Schrecken mit sich bringt“, sagte sie auf der Bühne. „Hier aber wird sie deutlich in der Praxis. Kai-Fu Lee und Qiufan Chen zeigen auf, was KI wirklich bedeutet für das Leben der Menschen, in Beziehungen, in Familien.“

Lee hielt sich zu dem Zeitpunkt außerhalb Europas auf, Chen war live aus der Schweiz zugeschaltet und stand bei der Verkündung des Siegers vor einem Fastfood-Restaurant im Regen. Die Auszeichnung sei „eine großartige Ermutigung“, freute sich der Co-Preisträger, der per Videochat zugeschaltet war. Er und Lee hätten mit ihrem Buch beabsichtigt „den Menschen etwas Hoffnung geben – nicht nur mit Blick auf die Technologie, auch mit Blick auf die gesamte Zukunft der Menschheit“.

Die beiden Autoren reihen sich ein in eine Riege namhafter Preiträgerinnen und Preisträger, darunter Vorjahressieger Markus Brunnermeier, Susanne Schmidt oder Yuval Noah Harari.

Daniel Zimmer, ehemaliger Chef der Monopolkommission und Gewinner des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2013, der wie drei weitere ehemalige Preisträger erneut zur Gala nach Frankfurt gereist war, hatte unwissend die Entscheidung der Jury quasi auf dem Podium vorempfunden: „Ich bin der Meinung, dass man auch mit Belletristik Wirtschaft anschaulich und verständlich erklären kann.“ Kai-Fu Lee und Qiufan Chen haben mit ihrer experimentellen Mischform den Beweis angetreten.

