 In eigener Sache: Liebe Freunde des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises,

wir, die Partner Handelsblatt, Frankfurter Buchmesse und Goldman Sachs, haben uns sehr auf die festliche Verleihung des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2020 am Donnerstag, den 15. Oktober in Frankfurt gefreut.

In diesem Jahr ist die Shortlist, die wir auf der Literaturseite im Handelsblatt vorstellen, von besonders hoher Qualität. Es wird also spannend.

Leider macht uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Wir dachten und hofften bis zuletzt, mit Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen die uns ans Herz gewachsene Veranstaltung doch durchführen zu können. Leider steigen die Zahlen neuer Infektionen in ganz Deutschland wieder an, auch in Frankfurt, wo sich die Verantwortlichen für 22 Uhr als Sperrstunde entschieden haben. Zudem wird unter Corona-Bedingungen Reisen komplizierter.

Auch wenn wir alle Hygiene- und Abstandsregeln natürlich strikt eingehalten hätten, so haben wir uns letztlich doch entschieden, auf die Preisverleihung im Frankfurter Hof zu verzichten.

Unsere Hauspolitik im Handelsblatt ist es, kein Risiko einzugehen, für unsere Gäste und für uns selbst nicht. Deshalb müssen wir die Präsenzveranstaltung absagen.

Wer den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2020 gewonnen hat, erfahren Sie am kommenden Freitag im Handelsblatt. Auf der Literaturseite wird es eine ausführliche Berichterstattung geben, mit Links zu Videos, die Sie auf der Webseite des Preises finden: www.deutscher-wirtschaftsbuchpreis.de. Es ist also gewährleistet, dass der Wirtschaftsbuchpreis zumindest virtuell die verdiente Aufmerksamkeit findet.

Im nächsten Jahr werden wir dann hoffentlich wieder den Sieger oder die Siegerin und das gesamte Genre Wirtschaftsbuch gebührend in Frankfurt feiern können.

Herzliche Grüße,

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Jury-Vorsitzender