bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Alarmismus schadet dem Klima

Immer dramatischere Szenarien sollen zum Kampf gegen den Klimawandel animieren und drohen, das Gegenteil zu bewirken.

Düsseldorf In der 177. Folge von „bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter“ betrachten wir zu Beginn die aktuelle Diskussion zum Thema Indexmiete. Den Schwerpunkt der Episode bilden die Szenarien zu den Folgen des Klimawandels. Was ist dran an den Bildern überfluteter Städte und vertrockneter Landstriche? Im Gespräch dazu der Direktor des Hamburger Max-Planck-Instituts für Meteorologie und einer der koordinierenden Leitautoren des aktuellen Sachstandsberichts des Weltklimarates (IPCC), Professor Dr. Jochem Marotzke.

