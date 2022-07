bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Die grüne Kohlepartei

Weltweit bleibt Kohle der wichtigste Energieträger und gewinnt Bedeutung hinzu.

Düsseldorf In der 148. Folge von „bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter“ kommentieren wir den jüngsten Entscheid der EZB, die Zinsen im weit negativen Bereich zu halten und den Marktmechanismus der Zinsfindung zu eliminieren. Schwerpunkt dieser Episode ist der Energiemarkt.

Wer auf Elektrifizierung setzt und Atomkraft ausschließt, baut auf Kohle, weil erneuerbare Energien – vor allem in Zeiten der Dunkelflaute – immer eine grundlastfähige Ergänzung benötigen. Im Expertengespräch Dr. Anna Veronika Wendland, Forschungskoordinatorin des Herder-Instituts für Ostmitteleuropaforschung in Marburg. Sie ist Technik- und Osteuropahistorikerin. 2021 legte Wendland ihre Habilitation zum Thema „Kerntechnische Moderne“ vor. Zum Abschluss einen Blick auf die Forschungstätigkeit zum Thema „Climate Finance Society“.

