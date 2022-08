bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Good News von der Bundesbank: die Deutschen wurden reicher, die Vermögensungleichheit hat abgenommen. Doch wie real ist der Wohlstand?

Die Zahlen der Vermögensentwicklung in Deutschland sind positiv. Die Aussagekraft dieser Statistiken muss untersucht werden.

Düsseldorf In der 149. Folge von „bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter“ schauen wir auf eine aktuelle Studie der Deutschen Bundesbank zur Vermögensentwicklung in der Bundesrepublik. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob die Europäische Zentralbank wirklich unschuldig ist an der Inflation und fragen, wohin die europäische Wirtschaft steuert.

