bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Neodirigismus auf dem Vormarsch

Statt auf den Markt setzt die Politik immer mehr auf Steuerung und Planwirtschaft – zum Schaden aller.

Düsseldorf In der 145. Folge von „bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter“ geht es um die Warnungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), vor einem Kipppunkt bei der Inflation und um die kurzsichtige Verschuldungspolitik des Bundes.

Schwerpunkt bildet das Gespräch mit Dr. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München, über den fortschreitenden Neodirigismus. Fuest ist außerdem Mitglied des wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen.

Zum Schluss gibt es einen Kommentar zum Schweizer Franken, der in dieser Woche mehr als einen Euro kostete.

