bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Panikmache statt Lehrbeispiel

Wie kommt es, dass junge Menschen ernsthaft glauben, „Die letzte Generation“ zu sein?

Düsseldorf In der 173. Folge von „bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter“ gehen wir der Frage nach, was an unseren Schulen passiert. Welches Weltbild bekommen die Schülerinnen und Schüler vermittelt? Weshalb blickt eine ganze Generation trotz der unstrittigen Fortschritte in den meisten Bereichen – auch beim Klimaschutz – so negativ in die Zukunft? Was schiefläuft an den Schulen und was getan werden kann, dies zu ändern, diskutieren wir mit Robert Benkens, Gymnasiallehrer für Politik-Wirtschaft und Deutsch in Oldenburg.

